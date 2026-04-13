Allerta Meteo, “oggi e domani maltempo e burrasca forte in 5 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo tra oggi e domani martedì 14 aprile 2026 in 5 regioni (elenco di seguito) per precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di pioggia, rovescio o temporale e per vento forte con raffiche fino a burrasca forte. Il nostro Paese fa i conti con una fase di maltempo diffuso: il tempo sull’Italia è condizionato dalla presenza di un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 aprile 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 13 aprile

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 13/04/26: “Persistono:

fino alle prime ore di domani , martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di pioggia o rovescio, sulla Valle d’Aosta ;

, martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di pioggia o rovescio, sulla ; fino al tardo mattino di domani , martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, anche a carattere temporalesco, sul Piemonte ;

, martedì 14 aprile 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, anche a carattere temporalesco, sul ; fino alla tarda sera di oggi, lunedì 13 aprile 2026, vento forte di scirocco, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre, dal pomeriggio di domani, martedì 14 aprile 2026 e fino alle prime ore di dopodomani, mercoledì 15 aprile 2026, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: