Allerta Meteo, “domani burrasca forte in 2 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo dalla mattina di domani, domenica 12 aprile 2026, e fino a tutta la mattina di dopodomani, per burrasca forte su 2 regioni: l’alta pressione si indebolisce sull’Italia in questo secondo weekend di aprile per l’azione congiunta di 2 strutture cicloniche, determinando i primi segnali di cambiamento. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 11 aprile 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 11 aprile

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 dell’11/04/26: “Dalla mattina di domani, domenica 12 aprile 2026, e fino a tutta la mattina di dopodomani, lunedì 13 aprile 2026, si prevedono venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca forte su Sicilia e Calabria; mareggiate lungo le coste esposte“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: