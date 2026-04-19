Allerta Meteo, la tregua è finita: oggi in 7 regioni la “prima vera passata temporalesca” | MAPPA

L’inverno sembra ormai un ricordo lontano e la primavera mostra il suo volto più turbolento con un’Allerta Meteo che interessa gran parte del Nord Italia (mappa in coda all’articolo) nella giornata odierna, domenica 19 aprile. Le temperature anomale registrate nelle ultime settimane hanno creato un accumulo di energia termica nei bassi strati dell’atmosfera, rendendo l’aria estremamente instabile al primo contatto con correnti più fredde. Gli esperti di ZenaStormChaser, attraverso l’analisi tecnica di Jacopo Zannoni, evidenziano come la stagione dei temporali stia entrando nel vivo. La seguente Allerta Meteo nasce dunque dalla necessità di monitorare fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi, specialmente in termini di grandinate e raffiche di vento improvvise.

L’Allerta Meteo di ZenaStormChaser

Secondo quanto riportato nell’analisi di Jacopo Zannoni, esperto di ZenaStormChaser, “dopo il consueto lungo torpore invernale, prende ufficialmente il via la stagione temporalesca. E quest’anno si parte subito forte già da aprile: al netto dei soliti negazionisti, le temperature stanno viaggiando ben oltre le medie del periodo“. Questo caldo anomalo è l’elemento chiave che giustifica l’Allerta Meteo odierna: “Molti di voi avranno notato come durante la notte si fatichi a scendere sotto i 15/16°C, valori che in diverse zone rappresentano le medie minime di giugno“. Proprio per questo motivo, sottolinea la fonte, nella giornata di oggi “l’ingresso di aria più fredda in quota porterà la prima vera passata temporalesca sul Nord Italia“.

Evoluzione dell’Allerta Meteo al Nord/Est e in Lombardia

L’instabilità atmosferica è dettata da fattori tecnici precisi. ZenaStormChaser spiega che “una modesta ondulazione del flusso nord-occidentale in quota determinerà un primo cedimento della struttura anticiclonica, favorendo condizioni di instabilità. Le temperature già elevate nei bassi strati consentiranno valori di energia significativi, con CAPE compreso tra 1000 e 1500 J/kg, localmente fino a 1600 J/kg su Emilia e Piemonte“. Nonostante questi indici elevati, lo shear limitato favorirà “principalmente multicelle e brevi linee temporalesche“.

L’Allerta Meteo si concretizzerà in diverse fasi. Secondo Jacopo Zannoni sono previsti “primi fenomeni già dal mattino sull’alta pianura lombarda, dove irromperanno i primi refoli di aria più fresca, in particolare tra laghi, bergamasco e successivamente bresciano“. Successivamente, “nel pomeriggio si attiverà una linea temporalesca sul basso Trentino in discesa verso Veneto e Friuli-Venezia Giulia, più intensa tra pedemontana e alte pianure“. Si specifica inoltre un “progressivo indebolimento dei fenomeni procedendo verso la costa“, ma si avverte che “sulla pedemontana non si escludono grandinate di piccole dimensioni, localmente abbondanti“. La giornata si chiuderà con “nuovi fenomeni in tarda serata sull’alta Lombardia, tra Milanese, Brianza, Lodigiano e Bergamasca, con possibili accumuli di grandine piccola al suolo“.

Focus su Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, l’Allerta Meteo si focalizza sulla seconda parte della giornata. Jacopo Zannoni indica “fenomeni in sviluppo dal primo pomeriggio sull’Appennino emiliano occidentale, favoriti dall’innesco di una debole dry line da sud-ovest. I temporali progrediranno verso sud-est in un contesto energetico favorevole alla formazione di grandine, con chicchi generalmente compresi tra 1 e 2 cm“. Sono attesi possibili sconfinamenti in pianura “soprattutto tra Bolognese, Faentino e Forlivese, dove ad aiutare la convezione ci penserà una convergenza tra il sud ovest secco e il rientro di aria umida da sud est“.

Infine, l’analisi di ZenaStormChaser tocca il settore nord-occidentale. Nonostante il Piemonte presenti i valori di energia potenziale più alti, Zannoni chiarisce che “data la dinamica d’ingresso non sono attesi fenomeni particolarmente diffusi“, anche se “qualche locale rovescio o temporale potrà svilupparsi a sud di Torino e al confine con l’alta Lombardia“. L’Allerta Meteo coinvolge anche la Liguria, si prevedono infatti “fenomeni localmente più intensi tra Cuneese e Savonese, con possibili sconfinamenti fino alla costa“. Anche in quest’ultimo caso, conclude la Zannoni, “non si escludono grandinate di piccole dimensioni“.

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