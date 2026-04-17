Allerta Meteo, l’inverno torna a colpire l’Italia: irruzione di freddo anomalo e neve a quote bassissime nel cuore della primavera

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia sta vivendo una fase di transizione estremamente dinamica, tipica delle configurazioni primaverili più turbolente. Nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile, osserviamo il progressivo allontanamento verso est del ciclone afro-mediterraneo Ulla, che dopo aver condizionato il tempo nei giorni scorsi si sta spostando rapidamente tra la Grecia e la Turchia. Questo movimento garantisce un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali, dove splende un cielo sereno e si respira un clima mite e gradevole. Al contrario, il Centro e il Sud risentono ancora di una residua instabilità legata alla coda del sistema ciclonico, con la formazione di temporali pomeridiani a evoluzione diurna che interessano principalmente le zone interne e i rilievi, pur in un contesto di graduale ripresa pressoria.

Il ritiro della perturbazione sta favorendo un aumento generalizzato delle temperature su tutto il territorio nazionale, portando i termometri su valori quasi estivi che stridono con quanto accadrà tra pochi giorni. In queste ore si registrano picchi di +28°C a Firenze e circa +26°C a Roma, mentre il Nord Italia gode di una stabilità diffusa con massime che toccano agevolmente i +25°C. Questa parentesi di calore fuori stagione rappresenta il classico richiamo pre-frontale che spesso precede i grandi sconvolgimenti barici, preparando il terreno a quello che si preannuncia come un vero e proprio colpo di coda dell’inverno capace di ribaltare completamente le medie climatiche del periodo.

Sabato e domenica tra stabilità residua e primi segnali di cambiamento

La giornata di domani, sabato 18 aprile, sarà caratterizzata da una prosecuzione di questa fase di relativa calma, sebbene l’atmosfera non risulti ancora del tutto immobile. Il sole sarà protagonista su gran parte delle regioni, ma persisteranno temporali pomeridiani al sud, che risulteranno comunque molto più isolati e meno intensi rispetto a quelli odierni. Sarà una giornata ideale per le attività all’aperto, con un clima mite che invoglierà molti a godersi le prime giornate di sole pieno. Tuttavia, si tratterà dell’ultimo scampolo di stabilità prima di un radicale cambio di circolazione che inizierà a manifestarsi già dalla serata successiva, quando le correnti settentrionali inizieranno a premere contro l’arco alpino.

Il vero punto di svolta si verificherà nel corso della serata di domenica, quando l’avanguardia di una massa d’aria di origine polare valicherà le Alpi innescando i primi forti temporali al nord. Questo peggioramento sarà il preludio a una settimana di maltempo diffuso, segnando la fine definitiva della breve parentesi calda. L’ingresso di aria fredda in quota provocherà un rapido aumento dell’instabilità, con fenomeni che dalle zone montuose si estenderanno rapidamente alle pianure, accompagnati da un sensibile rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che inizieranno a ripulire il cielo dal pulviscolo sahariano ma, contemporaneamente, a far crollare la colonnina di mercurio.

Lunedì inizia la lunga settimana di freddo anomalo e maltempo

Con l’inizio della nuova settimana, lunedì 20 aprile, l’Italia entrerà ufficialmente in un tunnel di freddo anomalo che durerà per diversi giorni, trasformando quello che doveva essere il cuore della primavera in una prosecuzione tardiva della stagione fredda. L’irruzione artica si getterà nel Mediterraneo dalla porta della Bora e dal Rodano, scavando un minimo depressionario che penalizzerà duramente la Penisola. Saranno soprattutto le regioni adriatiche a subire gli effetti più pesanti di questa configurazione, con precipitazioni insistenti e un calo termico che non lascerà scampo, portando le temperature su valori tipici del mese di febbraio o marzo.

Il crollo termico sarà vertiginoso e si avvertirà in modo netto su tutto il Paese, ma l’asse della perturbazione favorirà il versante orientale, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia. In queste zone, le raffiche di vento gelido aumenteranno la sensazione di freddo, rendendo lo shock termico ancora più evidente dopo il caldo del weekend. Non si tratterà di un passaggio rapido, ma di una configurazione di blocco che manterrà l’Italia sotto tiro per l’intera settimana, con una persistenza del maltempo che potrebbe mettere a dura prova l’agricoltura e la vegetazione già in fiore a causa della precedente ondata di calore.

Neve a quote eccezionalmente basse per il periodo primaverile

L’elemento più eclatante di questa imminente ondata di gelo tardivo sarà senza dubbio il ritorno della neve a bassa quota. Grazie all’intensità dell’aria fredda in arrivo e alla violenza delle precipitazioni, la quota neve subirà un tracollo eccezionale sia sulle Alpi che lungo l’Appennino. Le previsioni indicano la possibilità di nevicate fin verso gli 800–900 metri di altitudine, un livello incredibilmente basso per la seconda metà di aprile. Questo fenomeno interesserà inizialmente i rilievi del Nord per poi trasferirsi prepotentemente lungo tutta la dorsale appenninica, imbiancando i borghi montani e regalando scenari puramente invernali in pieno periodo pasquale.

L’eccezionalità di questo evento risiede proprio nella persistenza delle temperature basse per tutto il corso della settimana, con minime che nelle zone interne del Centro-Nord potrebbero avvicinarsi allo zero termico. Le regioni adriatiche vedranno cadere abbondante neve sulle vette, mentre nelle pianure la pioggia e il vento forte renderanno il clima decisamente ostile. Questo colpo di coda dell’inverno ci ricorda come la primavera sia una stagione di estremi, capace di passare dai trenta gradi alle nevicate a bassa quota nel giro di poche ore, imponendo un brusco ritorno a cappotti e riscaldamenti accesi in quella che doveva essere la stagione del risveglio definitivo della natura.

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