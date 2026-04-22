Allerta Meteo, l’Irruzione di San Giorgio raffredda l’Italia: maltempo estremo al Sud e colpo di coda dell’inverno prima del ribaltone nel weekend

L’Italia si trova attualmente nel pieno di una fase meteorologica estremamente dinamica e insolita per il periodo. Una poderosa irruzione fredda fuori stagione, le cui radici affondano nelle gelide pianure della Russia, sta attraversando l’intero territorio nazionale da Nord a Sud. Questa ondata di maltempo, che gli esperti hanno già ribattezzato come l’irruzione di San Giorgio, raggiungerà il suo apice proprio nella giornata di domani, mercoledì 23 aprile, concentrando i suoi effetti più severi sulle regioni meridionali. Si tratta di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che sta mettendo a dura prova la vegetazione e ribaltando completamente le aspettative climatiche tipiche della seconda metà di aprile.

Il gelo russo avanza verso il Centro e il Sud Italia

La giornata odierna ha mostrato il volto più crudo di questa perturbazione, con cieli coperti e un clima decisamente rigido che ha avvolto tutto il Centro Italia. Le temperature hanno subito un tracollo verticale, portandosi su valori ben al di sotto delle medie stagionali. Nel cuore del pomeriggio, il fronte freddo ha iniziato a sfondare con decisione anche verso il Sud Italia, portando con sé correnti settentrionali molto intense. Nel corso della serata, si attende un ulteriore crollo termico, in particolar modo sulla Puglia, dove le condizioni atmosferiche ricorderanno da vicino quelle del mese di febbraio. Il vento di tramontana accentuerà la sensazione di freddo, rendendo l’aria pungente e costringendo i cittadini a rispolverare l’abbigliamento invernale pesante.

Allerta maltempo tra Calabria e Sicilia con rischio nubifragi e tornado

L’evoluzione meteorologica per le prossime ore si preannuncia particolarmente critica per l’estremo Sud. Durante la notte, il fulcro del maltempo si sposterà progressivamente verso la Calabria e la Sicilia, alimentato dal forte contrasto termico tra l’aria gelida in arrivo e la superficie del mare ancora relativamente tiepida. All’alba di domani, la Calabria meridionale, con particolare riferimento alle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, sarà colpita duramente da intensi nubifragi e temporali di forte intensità. La fenomenologia sarà caratterizzata da accumuli pluviometrici significativi in breve tempo, con il rischio concreto di allagamenti e criticità idrogeologiche.

Nel corso della mattinata di domani, 23 aprile, il fronte perturbato scivolerà con violenza verso la Sicilia, dove la fase di maltempo persisterà per l’intera giornata. Le zone più colpite saranno quelle interne e i settori centro-orientali, tra le province di Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento. La configurazione atmosferica è tale da non escludere la formazione di fenomeni estremi come tornado e intense grandinate, provocate dall’instabilità convettiva molto elevata. Sarà questa la giornata più fredda e perturbata per il Meridione, segnando il momento culminante dell’intera irruzione.

L’Anticiclone riconquista il Nord e prepara il terreno per il fine settimana

Mentre il Sud farà i conti con la fase più acuta della tempesta, al settentrione lo scenario inizierà a mutare già dalle prossime ore. L’Anticiclone inizierà infatti ad avanzare da ovest, garantendo un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni del Nord Italia già a partire dalla giornata di domani. Questo consolidamento dell’alta pressione sarà il preludio a un radicale cambio di marcia che coinvolgerà l’intero Paese nei giorni successivi. La stabilità atmosferica guadagnerà terreno verso sud, scacciando progressivamente le correnti russe e favorendo un rapido rialzo delle temperature, che usciranno finalmente dal tunnel invernale in cui sono precipitate in queste ore.

Il ribaltone del weekend del 25 aprile con clima mite e soleggiato

Le previsioni per il prossimo fine settimana, che coincide con il ponte della Liberazione, indicano un clamoroso ribaltone meteo. Da venerdì il bel tempo si imporrà con decisione su tutta la Penisola, regalando un weekend del 25 aprile all’insegna del sole e del clima gradevole. Si assisterà a un vero e proprio exploit termico, specialmente al Nord, dove l’afflusso di aria più calda di matrice subtropicale porterà i termometri a toccare picchi tipicamente estivi, compresi tra i +27°C e i +28°C. Sarà una parentesi di caldo quasi fuori stagione per le pianure settentrionali, mentre al Sud il rialzo sarà più contenuto ma comunque molto piacevole, con massime che oscilleranno tra i +20°C e i +22°C.

Questo scenario meteorologico rappresenterà la cornice ideale per le celebrazioni all’aperto e le attività ricreative. Dopo il freddo pungente di queste ore, gli italiani potranno godersi il tempo ideale per le classiche grigliate all’aperto, i pic-nic nei parchi, le escursioni in montagna o le prime passeggiate lungo le coste. La stabilità sarà garantita ovunque, rendendo il prossimo fine settimana uno dei momenti più luminosi e miti di questa primavera così bizzarra e imprevedibile.

Tendenze a lungo termine e possibile nuovo peggioramento a fine aprile

Nonostante l’imminente ritorno del sole e della mitezza, le proiezioni a medio e lungo termine suggeriscono di non abbassare troppo la guardia. L’atmosfera sembra destinata a rimanere inquieta anche nell’ultima parte del mese. Esiste infatti la concreta possibilità di una nuova ondata di freddo e maltempo che potrebbe affacciarsi sull’Italia proprio in coincidenza con la metà della prossima settimana, indicativamente tra il 29 e il 30 aprile. Questa nuova minaccia potrebbe riportare piogge e un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, ma si tratta di una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Di questa eventuale nuova fase instabile parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti meteorologici, monitorando costantemente l’evoluzione dei modelli fisico-matematici.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: