Allerta Meteo, l’Italia stretta nella morsa del freddo russo: Maggio inizia con un evento meteo epocale! E la prossima settimana torna il maltempo atlantico

L’Italia sta vivendo una fase di meteo estremo causata da una poderosa irruzione fredda proveniente dalla Russia che ha bruscamente interrotto il tepore primaverile, riportando il Paese indietro di mesi. Questa massa d’aria gelida sta scivolando lungo il bordo orientale dell’anticiclone, tuffandosi direttamente nel Mediterraneo e provocando un tracollo termico verticale. La situazione attuale vede gran parte delle regioni del Centro e del Sud fare i conti con un clima dal sapore squisitamente invernale, caratterizzato da instabilità diffusa e venti sferzanti che aumentano sensibilmente la percezione del freddo.

Temporali violenti e freddo anomalo tra Lazio e Mezzogiorno

Nelle ultime ore la perturbazione ha colpito con estrema durezza il Lazio, dove sono in corso forti temporali tra Roma, Latina e Frosinone, accompagnati da intense fulminazioni e locali grandinate. Il maltempo non risparmia il resto del Meridione, con piogge battenti che stanno interessando la Campania, il Molise e la Puglia. In queste zone si registra un freddo anomalo, particolarmente pungente sull’area delle Murge, dove le temperature sono crollate su valori tipici del mese di gennaio. Si tratta di una configurazione barica insolita per il periodo, che sta portando piogge a dirotto e una copertura nuvolosa compatta che nega ogni spazio al sole.

Primo Maggio di maltempo estremo in Calabria e Sicilia

Le previsioni per la giornata di domani, venerdì 1 maggio, indicano che il nucleo del maltempo si sposterà ulteriormente verso sud, concentrandosi sulla Calabria e la Sicilia. Sarà una festa dei lavoratori condizionata da precipitazioni residue sulla Calabria meridionale e piogge diffuse su gran parte del territorio siciliano. Il maltempo si accanirà con particolare insistenza tra le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Catania, estendendosi poi verso Siracusa, Palermo, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento. Un occhio di riguardo va posto sullo Stretto di Messina, dove le condizioni meteorologiche saranno particolarmente avverse, rovinando di fatto le celebrazioni locali del primo maggio con piogge e vento forte.

Il picco del freddo nel weekend e i record storici nei Balcani

L’apice di questa ondata di gelo tardivo verrà raggiunto durante il weekend, in particolare sabato 2 maggio, quando le temperature al Sud Italia potranno scendere fino a 10°C sotto le medie del periodo. Tuttavia, l’epicentro del freddo record si posizionerà tra i Balcani e il Mediterraneo orientale. In nazioni come Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia e Libia, si attendono valori incredibili, fino a 15°C sotto la norma, segnando un evento senza precedenti nella storia meteorologica di maggio. La neve farà la sua comparsa in collina in Grecia, persino nei dintorni di Atene, e colpirà le coste settentrionali della Turchia affacciate sul Mar Nero, configurando quello che i meteorologi definiscono un evento epocale.

Sole e gelo notturno tra Adriatico e regioni tirreniche

Mentre il Sud combatte con le piogge, il resto d’Italia vedrà una prevalenza di soleggiamento, ma con temperature tutt’altro che miti. Le regioni adriatiche come l’Abruzzo, il Molise e la Puglia, insieme a Basilicata e Campania, saranno sferzate da forti venti di grecale che renderanno l’aria gelida nonostante la presenza del sole. Al Nord e nelle regioni tirreniche centrali, il cielo sereno permetterà alle temperature diurne di mantenersi su livelli gradevoli grazie all’azione dei raggi solari, ma non bisogna farsi ingannare. Nelle ore serali e notturne il raffreddamento pellicolare sarà intenso, portando minime molto basse anche in pianura, mantenendo vivo il rischio di gelate tardive dannose per l’agricoltura.

Il ribaltone della prossima settimana tra piogge torrenziali e scirocco

La situazione meteorologica è destinata a subire un capovolgimento totale a partire da lunedì 4 maggio. Il flusso atlantico riprenderà vigore, smantellando il blocco freddo russo e spingendo una serie di perturbazioni verso l’Europa occidentale. Questo cambio di circolazione richiamerà caldo scirocco al Sud, con un repentino aumento termico e l’arrivo di una fitta coltre di sabbia del Sahara che renderà i cieli giallastri, tipici del clima nordafricano. Contemporaneamente, il Nord e le regioni tirreniche, che erano rimaste all’asciutto durante l’irruzione fredda, diventeranno il bersaglio di piogge torrenziali e nubifragi persistenti. Sull’arco alpino la neve tornerà a cadere abbondante, ma solo a quote medie, generalmente sopra i 1.000/1.400 metri di altitudine.

Un maggio turbolento dopo un aprile da record al Nord

L’inizio di maggio così estremo arriva dopo un mese di aprile che ha lasciato il segno per le sue anomalie opposte. Nel Nord Italia il mese si è chiuso con temperature eccezionalmente elevate, stabilendo un record a Torino, dove la stazione di Caselle ha registrato una media di +16°C. Questo dato è sorprendente se confrontato con le medie delle città costiere del Sud, che nello stesso periodo hanno registrato valori inferiori e un clima decisamente più fresco. Questo continuo scambio di ruoli tra le diverse aree del Paese sottolinea una vivacità atmosferica fuori dal comune, che promette un proseguo della primavera caratterizzato da forti contrasti termici e fenomeni meteo violenti.

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