Allerta Meteo, pomeriggio con forti temporali: ecco le regioni più colpite oggi

Dalle ore pomeridiane il quadro meteo è destinato a diventare più dinamico su gran parte del Centro/Sud, con lo sviluppo di temporali sparsi favoriti dal riscaldamento diurno e dall’arrivo di aria più instabile. Il maltempo interesserà in particolare le aree appenniniche, la Toscana e il versante adriatico, con rovesci anche intensi e locali grandinate. Maggiore attenzione su Sicilia e basso Tirreno, dove i temporali potranno risultare più persistenti e strutturati, prima di spostarsi gradualmente verso il mare nel corso della serata e della notte. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Prosegue il transito verso nord-est del minimo in quota dalla Sardegna all’Italia Settentrionale, ma in progressivo indebolimento. Una seconda depressione collocata sulla Tunisia nella prima metà della giornata tenderà a spostarsi verso nord fra Sardegna e Sicilia e sarà associata a una seconda fase perturbata fra il pomeriggio di martedì e il giorno successivo“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un ampio livello 0 che copre gran parte della penisola per temporali non organizzati ma localmente anche intensi. Le aree interessate saranno il Triveneto prevalentemente fino al mattino, Emilia-Romagna e Toscana durante tutta la giornata e il versante Adriatico delle regioni centrali e la Sardegna nel primo pomeriggio. Il livello 0 si estende anche alla Sicilia settentrionale e al basso Tirreno, dove i temporali potrebbero essere più duraturi. Non si escludono fenomeni vorticosi nei pressi del delta del Po“.

Allerta Meteo per il Nord Italia

Nelle prime ore della giornata, prosegue PRETEMP, “le precipitazioni saranno guidate dalla risalita del primo dei due minimi in progressivo esaurimento. Saranno quindi possibili temporali sulle aree prealpine del nord-est nelle prime ore della notte, mentre con il rafforzamento della ventilazione da nord-est nelle ore successive i flussi umidi dall’Adriatico dovrebbero concentrarsi sull’Appennino dell’Emilia-Romagna, dove potranno innescarsi celle temporalesche associate anche a precipitazioni persistenti. Considerando l’instabilità nei bassi livelli e l’elevato LLS 0-1km si ritengono anche possibili fenomeni vorticosi fra Romagna e Basso Veneto“.

Allerta Meteo per il Centro/Sud

Considerando l’ambiente già moderatamente instabile, prosegue PRETEMP, “dal primo pomeriggio, laddove l’insolazione si rivelasse sufficiente, è possibile l’innesco di temporali sporadici con associate precipitazioni intense o grandine di piccole dimensioni sulle aree appenniniche delle regioni del centro-sud, specialmente sulla Toscana e sul versante Adriatico per via di convergenze con la ventilazione dal mare. Il livello 0 copre anche Sardegna e Corsica per gli stessi fenomeni. In Sicilia, e in seguito sul basso Tirreno, questi fenomeni potrebbero avere intensità maggiore, perché qui il primo pomeriggio corrisponde all’arrivo del secondo minimo in quota dalla Tunisia. L’instabilità apportata dalle correnti umide (CAPE > 1000 J/Kg) si combina quindi con la presenza di un DLS medio-alto (localmente > 20 m/s). Dopo un innesco sulla terraferma i fenomeni dovrebbero spostarsi sul mare nel corso della notte, seguendo il vento medio in quota“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: