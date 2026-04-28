Allerta Meteo, temporali improvvisi e rischio grandine: attenzione nel pomeriggio

Nonostante una giornata in gran parte stabile grazie all’alta pressione, l’Italia deve fare i conti con locali episodi di maltempo. Temporali sparsi potranno svilupparsi tra mattino e pomeriggio lungo i rilievi alpini e appenninici, con possibili rovesci e occasionali grandinate. Fenomeni rapidi ma da non sottovalutare, soprattutto nelle aree interne e sul versante adriatico. In considerazione della situazione meteo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Permane sul mediterraneo centrale un promontorio anticiclonico che garantisce condizioni generalmente stabili. Tuttavia non si escludono temporali sporadici a ridosso dei rilievi“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per le aree prealpine e il Trentino per possibili temporali nelle prime ore del mattino, in esaurimento nelle ore successive. Il livello 0 include anche la catena appenninica, in particolare il suo versante adriatico, per temporali pomeridiani con associati rovesci. Non si escludono grandinate, comunque di piccole dimensioni“.

La situazione meteo

“I temporali dell’area adriatica potranno innescarsi nel pomeriggio nelle aree con sufficiente riscaldamento dato dall’irraggiamento solare. La presenza di correnti umide provenienti da est dal mare, convergenti nei pressi dei rilievi, può fornire un ulteriore apporto di aria instabile“, conclude PRETEMP.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: