Allerta Meteo Campania: scatta il codice giallo per forti temporali

Peggiorano le condizioni meteo in Campania, dove a partire dal pomeriggio di oggi sono attesi temporali improvvisi, di breve durata ma localmente molto intensi. A lanciare l’allarme è il Centro funzionale della Protezione Civile regionale, che ha diramato un avviso di criticità di livello giallo per i settori centro-meridionali del territorio. Secondo le previsioni, i fenomeni potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e forti raffiche di vento. L’allerta per il maltempo entrerà in vigore alle ore 18 di oggi e resterà attiva fino alle 6 di domani mattina. Le aree interessate sono: zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro) e zona 8 (Basso Cilento). Tra gli effetti attesi si segnalano possibili danni a coperture e strutture provvisorie, oltre al rischio di caduta di rami o alberi a causa delle raffiche di vento e delle grandinate. Non si escludono inoltre criticità di natura idrogeologica: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi, soprattutto nelle aree più fragili del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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