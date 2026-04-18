Alpinista di 20 anni perde la vita sul Sasso Levante dopo una caduta in parete

Un drammatico incidente in montagna è costato la vita a un giovane alpinista di soli vent’anni, originario di Bolzano, nella mattinata odierna. La tragedia si è verificata sul Sasso Levante, noto anche come Grohmannspitze, nel cuore del Gruppo del Sassolungo, in Val Gardena. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava affrontando la salita lungo la via Harrer-Wallenfels sulla parete sud, procedendo da primo di cordata insieme a un coetaneo. Durante la progressione, uno degli ancoraggi avrebbe ceduto improvvisamente, provocando una caduta nel vuoto di circa venti metri. L’impatto si è rivelato fatale e non ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza al giovane.

I soccorsi e le operazioni di recupero

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando una complessa macchina dei soccorsi in alta quota. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della Val Gardena insieme all’elicottero Pelikan 2, specializzato in interventi in ambiente montano. Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate a causa della posizione impervia della parete e delle condizioni tipiche dell’ambiente dolomitico. Nonostante la rapidità dell’intervento, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori hanno quindi proceduto al recupero della salma, operazione che ha richiesto grande precisione e coordinamento tra le squadre impegnate.

Indagini e accertamenti

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i militari dei Carabinieri di Canazei, incaricati di effettuare i rilievi di rito per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi confermano il cedimento di un punto di ancoraggio, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire eventuali responsabilità o fattori determinanti. L’incidente riaccende l’attenzione sui rischi dell’alpinismo, anche per chi è esperto e preparato, e sull’importanza della sicurezza e del controllo delle attrezzature. La comunità locale è profondamente colpita dalla perdita di una vita così giovane, avvenuta in un contesto che, per molti, rappresenta passione e libertà.