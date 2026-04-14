Anche i Vigili del Fuoco a Vinitaly 2026: visita di Prisco e Mannino | FOTO

Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino hanno visitato il presidio dei Vigili del Fuoco a Vinitaly 2026. Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, il Corpo nazionale è presente direttamente in fiera con uno spazio dedicato alla sicurezza, a supporto di un settore strategico come quello vitivinicolo. “La presenza del Corpo Nazionale a Vinitaly segna un passaggio storico – ha dichiarato il Sottosegretario Prisco –. Investire nella prevenzione e nella cultura della sicurezza significa proteggere le imprese e rafforzare il sistema Paese. La sicurezza è una leva di sviluppo e modernizzazione”.

Un’iniziativa che rafforza il ruolo dei Vigili del Fuoco non solo nell’emergenza, ma anche nella prevenzione e nella formazione a tutela di aziende e lavoratori.