Anci e Guardia Costiera insieme per un turismo sostenibile e la tutela dell’ecosistema marino

Una nuova sinergia tra istituzioni si prepara a segnare un passaggio importante nella gestione delle coste italiane. L’ANCI e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera sigleranno un protocollo d’intesa volto a rafforzare la collaborazione tra sistema dei Comuni e Autorità marittima. L’accordo, che sarà firmato mercoledì 6 maggio alle ore 15 a Roma presso la sede dell’ANCI in Via dei Prefetti, rappresenta un passo concreto verso una gestione integrata delle aree costiere. L’obiettivo principale è quello di coniugare sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e sviluppo del turismo sostenibile, tre pilastri sempre più centrali nel dibattito pubblico e nelle politiche territoriali.

Sicurezza e ambiente al centro dell’intesa

Il protocollo si concentra su temi strategici per il Paese, in particolare sulla sicurezza della balneazione, sulla vigilanza delle Aree Marine Protette e sulla salvaguardia degli ecosistemi costieri. La collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera punta a creare un modello operativo più efficace e coordinato, capace di rispondere alle sfide legate ai cambiamenti climatici e alla pressione turistica. In questo contesto, l’accordo mira a promuovere una visione condivisa di turismo sostenibile e resiliente, che valorizzi le risorse locali senza comprometterne l’equilibrio ambientale. La gestione delle coste diventa così un tema trasversale che coinvolge amministrazioni locali, autorità marittime e comunità.

I protagonisti della firma

A sottoscrivere l’intesa saranno Daniele Silvetti, vicepresidente vicario dell’ANCI e sindaco di Ancona, e Sergio Liardo, Ammiraglio Ispettore Capo e Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Interverrà inoltre in collegamento Alessandro Terrile, presidente della Commissione Porti dell’ANCI e vicesindaco di Genova, a testimonianza del coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali nelle politiche marittime e portuali.

Il calendario istituzionale 2027 e il coinvolgimento dei territori

Tra gli aspetti più innovativi dell’accordo vi è la possibilità per i Comuni di partecipare alla realizzazione del Calendario Istituzionale della Guardia Costiera 2027. L’iniziativa sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali che riescono a coniugare turismo e tutela dell’ecosistema marino, attraverso un contest specifico.

Si tratta di un’opportunità concreta per i territori di raccontare buone pratiche e progetti virtuosi, contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità che parta dal basso e coinvolga direttamente le comunità.

Una gestione integrata per le coste italiane

L’intesa tra ANCI e Guardia Costiera rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della cooperazione istituzionale. In un momento storico in cui le coste italiane sono sempre più esposte a pressioni ambientali e turistiche, la costruzione di modelli condivisi di governance diventa cruciale. Il protocollo punta a consolidare un sistema in cui ambiente, sicurezza e sviluppo economico sostenibile possano convivere, offrendo nuove prospettive per i territori rivieraschi. L’obiettivo è quello di garantire una gestione più efficiente e coordinata, capace di tutelare il patrimonio naturale senza rinunciare alle opportunità di crescita.

Con questa iniziativa, le istituzioni rilanciano una visione strategica delle coste italiane, mettendo al centro la collaborazione e la sostenibilità come leve fondamentali per il futuro.