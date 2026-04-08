Antartide, team di ricercatori scopre una nuova isola nel Mare di Weddell | FOTO

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto una piccola isola finora sconosciuta nel Mare di Weddell, in Antartide, non presente nelle carte nautiche ufficiali. Lo ha reso noto l’Alfred Wegener Institute, come riporta la Frankfurter Allgemeine, spiegando che la scoperta è avvenuta durante una spedizione scientifica a bordo della nave rompighiaccio Polarstern, impegnata nell’area dall’8 febbraio 2026. L’isola, lunga circa 130 metri e larga 50, emerge per circa 16 metri sopra il livello del mare ed è stata individuata casualmente durante una pausa delle attività di ricerca dovuta al maltempo. Inizialmente era stata scambiata per un iceberg “dall’aspetto insolito”, ha spiegato uno degli scienziati coinvolti.

Secondo i ricercatori, l’isola era segnalata nelle carte nautiche solo come area pericolosa non esplorata e con una posizione imprecisa, a circa un miglio nautico dalla reale ubicazione. Le ragioni di questa discrepanza non sono al momento chiare.

L’istituto ha sottolineato che l’isola era difficilmente distinguibile dalle immagini satellitari a causa della copertura di ghiaccio e della presenza di numerosi iceberg nella zona. Il rilievo è stato effettuato con l’uso di droni e strumenti sonar. La scoperta è avvenuta in una regione chiave per le correnti oceaniche globali, oggetto di studi sul deflusso di ghiaccio e acqua dalla piattaforma Larsen e sul recente calo del ghiaccio marino.

L’isola non ha ancora un nome ufficiale: la denominazione sarà assegnata attraverso una procedura formale e successivamente inserita nelle carte nautiche internazionali e nei principali database geografici.