Artemis II, dietro il successo di Orion batte un cuore tecnologico europeo

L’entusiasmo per i record storici infranti dalla capsula Orion tende frequentemente a oscurare il ruolo di un elemento fondamentale posizionato proprio dietro la cabina di pilotaggio, senza il quale la missione Artemis II non avrebbe mai potuto lasciare l’orbita terrestre. Si tratta dello European Service Module, un capolavoro di altissima ingegneria sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea in stretta collaborazione con i partner industriali del Vecchio Continente, concepito per agire come la vera e propria sala macchine dell’intero veicolo spaziale. Questa complessa struttura cilindrica fornisce agli astronauti tutto ciò che è strettamente vitale per la sopravvivenza nell’ambiente ostile del cosmo profondo, garantendo la fornitura continua di acqua potabile, ossigeno, controllo termico e l’energia elettrica generata dai suoi 4 grandi pannelli solari a forma di X. Questo modulo rappresenta l’emblema di una cooperazione internazionale senza precedenti nell’esplorazione umana.

Il supporto vitale e la propulsione di bordo

Mentre la capsula dell’equipaggio ospita gli astronauti e li protegge durante il rientro, lo European Service Module (ESM) si fa carico di tutto il “lavoro sporco”. Composto da oltre 20mila componenti e km di cablaggi, il modulo ha 2 funzioni principali: mantenere in vita gli astronauti e muovere il veicolo nello Spazio. Il sistema di propulsione dell’ESM è formidabile: include un motore principale (recuperato in parte dai vecchi Space Shuttle) e ben 32 propulsori di controllo dell’assetto. Questi piccoli razzi permettono a Orion di effettuare le manovre di precisione necessarie per orientare i pannelli solari, puntare le telecamere verso la Luna e modificare la rotta per correggere la traiettoria. I serbatoi dell’ESM contengono 8 tonnellate di propellente, insieme alle scorte di azoto e acqua essenziali per l’equipaggio.

Una partnership transatlantica strategica

Per decenni, gli Stati Uniti hanno costruito in autonomia ogni componente critico delle proprie navicelle con equipaggio, dal programma Mercury fino agli Space Shuttle. Con il programma Artemis, la NASA ha compiuto una scelta epocale, affidando a un partner internazionale (l’ESA) la responsabilità di un elemento vitale per la sopravvivenza degli astronauti. Questa scelta sottolinea come il ritorno sulla Luna non sia più vissuto come una “corsa” in stile Guerra Fredda, ma come uno sforzo collettivo. L’ESM accompagnerà gli astronauti in tutte le prossime missioni Artemis. Prima del rientro, il modulo europeo completerà il suo servizio staccandosi dalla capsula e bruciando nell’atmosfera, compiendo l’ultimo, silenzioso sacrificio per permettere agli astronauti di tornare a casa sani e salvi.