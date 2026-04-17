Artemis II, il successo che riapre le porte della Luna: “assolutamente fattibile in tempi brevi”

A meno di una settimana dall’ammaraggio della navicella Orion “Integrity“, l’entusiasmo per il successo della missione Artemis II è palpabile nei corridoi della NASA e tra i 4 astronauti che hanno appena concluso il loro storico viaggio intorno alla Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono già tornati al lavoro per analizzare i dati raccolti durante i 10 giorni passati nello Spazio profondo, pronti a trasformare questa esperienza in un trampolino di lancio per il prossimo grande balzo dell’umanità verso la superficie lunare. Il comandante Reid Wiseman, durante la conferenza stampa tenutasi ieri giovedì 16 aprile, ha voluto sottolineare quanto questa missione sia stata un momento di condivisione universale che ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo fin dal lancio avvenuto il primo aprile scorso. L’obiettivo dichiarato era ambizioso e l’equipaggio sente di averlo pienamente centrato, portando a termine un volo che ha dimostrato la solidità dei sistemi di supporto vitale della capsula Orion in condizioni reali di operatività extra-orbitale, confermando che la tecnologia attuale è pronta per sostenere la vita umana lontano dalla Terra per periodi prolungati.

Orion, la capsula pronta per il futuro

La missione Artemis II ha rappresentato il primo test con equipaggio per la capsula Orion, una vera e propria prova del fuoco per verificare se il veicolo potesse sostenere la vita degli astronauti nello Spazio lunare. I risultati sembrano essere andati oltre le aspettative degli stessi protagonisti. “La cosa che mi ha davvero sorpreso in questa missione è stata la facilità con cui la navicella è stata gestita e quanto bene la macchina abbia supportato i 4 esseri umani a bordo“, ha dichiarato Wiseman con soddisfazione.

Sebbene ci siano stati piccoli inconvenienti tecnici da risolvere durante l’orbita, come la gestione della temperatura interna, il comandante si è detto estremamente fiducioso: “Siamo rimasti un po’ al freddo i primi due giorni. Hanno scaldato l’ambiente. Hanno sistemato tutto quello che avevamo chiesto. Potrebbero montare la Orion di Artemis III sul razzo Space Launch System domani stesso e lanciarla, e l’equipaggio sarebbe in ottima forma“. Questa affidabilità è fondamentale per le prossime missioni, che prevedono una permanenza nello Spazio molto più lunga.

Victor Glover ha ribadito l’importanza di questi test preliminari per affinare le procedure operative. “È importante per noi portare a termine questi processi perché stiamo ancora apportando modifiche e imparando i modi in cui supporteremo le missioni da 30 e 45 giorni di Artemis III, IV, V. E quindi è davvero importante continuare a esercitarsi, mantenendo la testa nel gioco“.

Obiettivo Polo Sud: le sfide di Artemis III e IV

Il prossimo passo del programma sarà Artemis III, il cui lancio è previsto per la metà del 2027. In questa fase, un nuovo equipaggio a bordo della Orion effettuerà manovre di rendezvous e attracco in orbita terrestre con i lander lunari forniti da SpaceX o Blue Origin. Sebbene la missione sia tecnicamente complessa, l’esperienza di Artemis II ha ridotto drasticamente il senso di incertezza che circondava il ritorno sul suolo lunare.

Wiseman ha riflettuto sul cambiamento di prospettiva vissuto durante il volo: “Non è il salto che pensavo fosse. Se avessimo avuto un lander per il primo volo a bordo di quella cosa, so che almeno 3 dei miei compagni di equipaggio ci sarebbero entrati, cercando di atterrare sulla Luna“. Questa consapevolezza trasforma il sogno dello sbarco in un obiettivo concreto e imminente, con Artemis IV che punta a portare gli astronauti vicino al Polo Sud lunare entro la fine del 2028.

In chiusura del suo intervento, il comandante ha lanciato un messaggio di determinazione a tutto il team e agli appassionati: “Sarà estremamente impegnativo dal punto di vista tecnico, ma questo team deve presentarsi ogni giorno sapendo che è assolutamente fattibile, ed è fattibile presto“.