Artemis II, prime valutazioni sulla tenuta dello scudo termico dopo la prova del fuoco

Il rientro di Artemis II sulla Terra è avvenuto in modo molto più agevole di quanto alcuni temessero. Lo scudo termico della capsula Orion di Artemis II, che l’equipaggio ha chiamato “Integrity”, è stato oggetto di notevoli discussioni nei giorni precedenti all’ammaraggio del 10 aprile, e in realtà già da diversi anni. E non solo perché le missioni lunari rientrano sulla Terra a velocità elevatissime e raggiungono temperature altissime, intorno ai 2.800°C, quando entrano nell’atmosfera terrestre. C’era anche un precedente storico inquietante da considerare.

Questa storia riguarda Artemis I, che ha inviato la capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e l’ha riportata sulla Terra alla fine del 2022. La missione è stata un successo, ma lo scudo termico di Orion, largo 5 metri (il più grande del suo genere mai utilizzato), ha subito danni maggiori del previsto durante il viaggio di rientro attraverso l’atmosfera terrestre.

Modifiche di traiettoria per Artemis II

Dopo lunghe analisi e discussioni, la NASA ha deciso di mantenere lo stesso design dello scudo termico per Artemis II, una decisione che ha suscitato obiezioni da parte di alcuni membri della comunità spaziale. L’agenzia ha tuttavia modificato la traiettoria di rientro della missione, portando Integrity nell’atmosfera con un angolo più ripido in modo che trascorresse meno tempo nelle condizioni di temperatura estreme che avevano danneggiato così gravemente la capsula Orion di Artemis I.

Prova superata egregiamente

Questa modifica ha apparentemente funzionato, poiché lo scudo termico di Integrity ha superato la prova del fuoco in buone condizioni, secondo il comandante di Artemis II, Reid Wiseman. Lui e i suoi compagni di equipaggio – gli astronauti della NASA Victor Glover e Christina Koch e Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese – hanno ispezionato Integrity poco dopo l’ammaraggio della capsula, avvenuto il 10 aprile. E, secondo Wiseman, il veicolo ha superato la prova visiva.

“Certamente, quando ci siamo avvicinati al veicolo, abbiamo notato una leggera carbonizzazione sulla cosiddetta spalla, ovvero nel punto in cui lo scudo termico si unisce alla struttura conica della navicella“, ha affermato. “Ma la parte inferiore – ci siamo chinati e l’abbiamo osservata attentamente – e per quattro persone che guardavano lo scudo termico, ci è sembrato perfetto“, ha aggiunto Wiseman. “Sembrava ottimo”. “Il rientro sulla Terra è stato davvero incredibile”, ha concluso. “È stato un rientro molto tranquillo”.

Le osservazioni di Wiseman sono ovviamente preliminari; la NASA avrà senza dubbio molto altro da dire sullo scudo termico e sulle sue prestazioni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Modifiche allo scudo termico per le prossime missioni

Artemis II è stata l’ultima missione di questo particolare tipo di scudo termico; la NASA ha infatti annunciato che apporterà modifiche nelle future missioni Artemis. La prossima missione probabilmente non affronterà condizioni estreme come quelle di Artemis I e Artemis II. Artemis III rimarrà in orbita terrestre, testando le procedure di attracco utilizzando la capsula Orion e uno o entrambi i lander lunari sviluppati da aziende private nell’ambito del programma Artemis (Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin).

Artemis IV, invece, si spingerà molto lontano e tornerà in condizioni estreme: utilizzerà uno di questi lander per atterrare vicino al Polo Sud lunare, per poi riportare gli astronauti sulla Terra a bordo della capsula Orion.