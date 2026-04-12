Artemis, il lancio del razzo SLS visto da una prospettiva unica: un momento irripetibile da un aereo di linea | VIDEO

La missione Artemis II, conclusasi nella notte tra 10 e 11 aprile con uno spettacolare ammaraggio nel Pacifico, ha riportato l’uomo verso la Luna per la prima volta in oltre 50 anni, segnando un grande traguardo per l’esplorazione spaziale umana. La missione ha stabilito numerosi record e ci ha regalato moltissime immagini mozzafiato, non solo del nostro satellite naturale e del nostro pianeta, ma fin dalla sua partenza. Infatti, quando il gigantesco razzo Space Launch System (SLS) ha lasciato la piattaforma di lancio del Kennedy Space Center, in Florida, l’1 aprile (ora locale), qualche fortunato ha avuto la possibilità di ammirare il lancio mentre si trovava in volo su un aereo di linea e le immagini sono davvero incredibili.

Uno dei video condivisi sui social nel giorno del lancio della missione mostra il razzo che si innalza sopra le nuvole poco dopo il decollo dal Kennedy Space Center. I passeggeri hanno potuto così godere di una vista unica del lancio della prima missione con equipaggio della NASA sulla Luna dopo mezzo secolo, definendolo un momento irripetibile.

Una prospettiva diversa sul lancio

I video sono diventati virali sui social, mostrando diverse angolazioni e una prospettiva completamente diversa sulla velocità del razzo SLS. Il video mostra un aereo di linea in volo, finché un’improvvisa luce non illumina l’orizzonte. In lontananza, con una velocità incredibile, il razzo SLS si innalza verso l’alto: i suoi motori proiettano una colonna di fuoco che sembra unire la Terra al cielo.

Quel lancio ha inviato quattro astronauti in un epico viaggio di 10 giorni intorno alla Luna e ritorno, che ha messo alla prova la navicella Orion e altri sistemi critici. Un passo fondamentale verso il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare e per gettare le basi per una presenza stabile sul satellite, rendendola uno dei risultati spaziali più significativi degli ultimi decenni.