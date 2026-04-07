Asteroide in orbita solare porterà il nome di Torre del Lago

Un nuovo asteroide del Sistema Solare porterà il nome di Torre del Lago, la località toscana legata alla vita e all’opera di Giacomo Puccini. La denominazione è stata approvata dalla International Astronomical Union su proposta dell’astronomo Mario Di Martino. A darne notizia è il Comune di Viareggio. Si tratta di un piccolo corpo celeste, con un diametro di poco superiore ai 5 km, che completa un’orbita attorno al Sole in 4 anni, 7 mesi e 10 giorni. La traiettoria è stata calcolata con precisione: la distanza media dalla nostra stella è di circa 415,5 milioni di km, con un perielio di 333 milioni e un afelio che raggiunge i 498 milioni di km. Nonostante le dimensioni contenute, l’asteroide rappresenta un elemento utile per lo studio delle dinamiche orbitali dei piccoli oggetti del Sistema Solare.

L’annuncio ufficiale sarà al centro dell’iniziativa “Torre del Lago Puccini in orbita intorno al Sole”, in programma il 10 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Simonetta Puccini. Non è la prima volta che un corpo celeste viene intitolato a riferimenti culturali o artistici. Già nel 1904 un asteroide scoperto dall’osservatorio di Heidelberg fu battezzato “Turandot”, richiamando una delle opere più celebri del compositore lucchese. Negli anni Venti, un altro asteroide venne dedicato allo stesso Puccini.