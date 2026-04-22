Bloccato dalla troppa neve caduta di notte: escursionista recuperato dall’elisoccorso in Trentino

Si è concluso nella tarda mattinata di oggi l’intervento di soccorso a un escursionista rimasto bloccato lungo la ferrata Luigi Bolver, a 2.600 metri di altitudine, nella zona di San Martino di Castrozza (Trento). Il giovane, un 24enne di Cesena, stava rientrando dal Bivacco Fiamme Gialle dove aveva trascorso la notte, quando si è trovato impossibilitato a proseguire nella discesa a causa dell’ingente quantità di neve caduta durante la notte. In mattinata sulla zona gravava anche la nebbia e quindi l’elicottero del Soccorso Alpino trentino ha dovuto attendere che arrivasse mezzogiorno per poter raggiungere il giovane in quota e riportarlo a valle.