Blocco navale contro l’Iran, si alza il livello dello scontro: “potrebbe diventare globale”

“Non solo mi aspetto che il blocco navale rimanga in vigore fino a quando l’Iran non dimostrerà la volontà di cambiare atteggiamento, ma mi aspetto anche che il blocco si estenda e che possa presto diventare globale”. Con queste parole il senatore repubblicano Lindsey Graham ha lanciato un segnale forte attraverso X, dopo aver riferito di aver parlato con il presidente Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Il messaggio non è solo una dichiarazione politica, ma si inserisce in una fase particolarmente delicata della guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, dove il controllo delle rotte marittime rappresenta uno degli strumenti strategici più incisivi. Il riferimento a un possibile blocco globale apre scenari di portata internazionale, con implicazioni dirette per il commercio energetico e la sicurezza globale.

Lo Stretto di Hormuz al centro della crisi

Il cuore della tensione resta lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per il traffico mondiale di petrolio. Qui transita una quota significativa delle esportazioni energetiche globali, rendendo qualsiasi blocco navale una minaccia immediata per i mercati e per l’equilibrio geopolitico. Le dichiarazioni di Graham suggeriscono che l’attuale strategia potrebbe non limitarsi a una pressione regionale, ma trasformarsi in un sistema di interdizione più ampio, capace di colpire le reti di distribuzione iraniane su scala internazionale. In un contesto già segnato da attacchi, tensioni militari e operazioni di deterrenza, l’eventuale estensione del blocco potrebbe coinvolgere anche altri attori globali, aumentando il rischio di escalation.

L’avvertimento agli alleati di Teheran

“A coloro che assistono o pensano di assistere il regime iraniano nella distribuzione del suo petrolio, che fornisce risorse al terrorismo, lo fate a vostro rischio e pericolo”, ha scritto Graham, tra i più convinti sostenitori della linea dura nei confronti dell’Iran al Congresso. L’avvertimento è diretto non solo a Teheran, ma anche ai Paesi e agli operatori economici che potrebbero continuare a commerciare petrolio iraniano nonostante le restrizioni. In un momento in cui la guerra sta ridefinendo alleanze e interessi strategici, questa presa di posizione rafforza la pressione diplomatica e militare statunitense. Il rischio è che il conflitto si allarghi ulteriormente, coinvolgendo indirettamente economie e governi che finora hanno mantenuto una posizione più prudente.