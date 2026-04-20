Boato improvviso a Reggio Calabria: il decollo dei caccia F-35 dell’Aeronautica Militare scuote lo Stretto di Messina | FOTO

La giornata di Reggio Calabria è stata bruscamente interrotta da un suono viscerale, un tuono artificiale che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni e ha spinto centinaia di persone a riversarsi sui balconi o a volgere lo sguardo verso il cielo intorno alle 13:30. Non si è trattato di un fenomeno sismico, né di un incidente, ma della potenza bruta dei motori a reazione di due caccia F-35 dell’Aeronautica Militare. I velivoli, punte di diamante della difesa aerea nazionale, sono decollati dall’Aeroporto Tito Minniti, regalando uno spettacolo di rara intensità sonora e visiva che ha rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando curiosità e domande tra i residenti della città dello Stretto.

Il ruggito dei caccia sopra lo Stretto di Messina

Le operazioni di decollo sono state caratterizzate da una manovra precisa e suggestiva che ha tenuto col fiato sospeso chiunque si trovasse nei pressi dello scalo reggino. Il primo caccia F-35 ha staccato le ruote dalla pista con un’accelerazione bruciante, producendo un boato assordante che si è propagato per chilometri lungo la costa. Una volta in quota, il pilota ha iniziato un ampio giro di boa sopra il sedime aeroportuale, rimanendo in attesa circolare per concedere al compagno di ala il tempo necessario per completare le procedure di partenza. Non appena anche il secondo jet ha preso il volo, i due caccia si sono ricongiunti in una formazione serrata, puntando la prua verso Nord e scomparendo rapidamente all’orizzonte, lasciando dietro di sé solo l’eco svanente dei loro propulsori e una scia di stupore collettivo.

Mistero sulle ragioni della presenza militare al Tito Minniti

Al momento, non sono trapelate informazioni ufficiali né comunicati istituzionali che spieghino la permanenza o il motivo del transito di questi sofisticati velivoli presso l’Aeroporto di Reggio Calabria. Sebbene lo scalo sia prevalentemente civile, la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo lo rende occasionalmente un punto di appoggio tecnico per missioni di trasferimento o addestramento. Non è noto da quanto tempo i due gioielli della tecnologia aeronautica fossero parcheggiati nelle piazzole del Tito Minniti, né se la loro partenza sia legata a esercitazioni programmate o a necessità logistiche improvvise. In assenza di una nota formale da parte del Ministero della Difesa, resta il dato oggettivo di un evento che ha rotto la routine cittadina, sottolineando l’importanza infrastrutturale di uno scalo che, per un giorno, è tornato a vestire i panni di avamposto operativo.

Lockheed Martin F-35 Lightning II: un concentrato di tecnologia invisibile

L’F-35 Lightning II rappresenta lo stato dell’arte del comparto tecnologia aeronautica mondiale. Si tratta di un velivolo multiruolo di quinta generazione, progettato con caratteristiche stealth che lo rendono virtualmente invisibile ai radar nemici grazie a forme aerodinamiche specifiche e materiali assorbenti. Equipaggiato con il motore Pratt & Whitney F135, il più potente mai installato su un caccia monomotore, l’aereo è in grado di operare in scenari complessi grazie a una suite di sensori integrati che permettono al pilota una visione a 360 gradi del campo di battaglia. La capacità di raccogliere, elaborare e condividere dati in tempo reale con altre piattaforme rende l’F-35 non solo un caccia, ma un vero e proprio centro di comando volante, essenziale per la moderna dottrina della difesa integrata.

Scenario globale e difesa nazionale in un’epoca di incertezze

La vista di aerei da combattimento così avanzati non può che richiamare alla mente il delicato contesto delle tensioni geopolitiche che caratterizzano l’attuale momento storico. Sebbene l’Italia e la città di Reggio Calabria rimangano geograficamente distanti dai principali teatri di crisi che occupano le cronache internazionali, la presenza di assetti militari di tale portata ricorda ai cittadini il ruolo attivo del Paese all’interno delle alleanze difensive. Lo stupore provato dai reggini di fronte al boato dei motori è un misto di ammirazione per l’ingegneria aeronautica e di una sottile consapevolezza della complessità del panorama mondiale. Vedere da vicino questi mezzi, solitamente confinati nelle basi di Amendola o Ghedi, trasforma per un istante le notizie dei media in una realtà tangibile e vibrante, seppur nel pieno della sicurezza garantita dalle nostre forze armate.