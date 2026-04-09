Caccia alla Cometa PanSTARRS: lo spettacolo celeste di aprile

Gli appassionati di astronomia di tutto il mondo tengono gli occhi puntati verso l’orizzonte orientale, dove la cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) sta rapidamente aumentando la propria luminosità. Dopo la recente delusione causata dalla frammentazione della cometa MAPS, vaporizzata dal calore solare a brevissima distanza dalla nostra stella, le speranze sono ora riposte in questo nuovo visitatore del sistema solare interno che promette di regalare emozioni uniche agli osservatori più mattinieri. Attualmente situata al limite della visibilità a occhio nudo con una magnitudine vicina a 6, PanSTARRS sta seguendo una traiettoria e una curva di luce molto incoraggianti che potrebbero portarla a brillare con una magnitudine di 4 nelle prossime settimane di aprile. Il passaggio ravvicinato al Sole previsto per la seconda metà del mese determinerà se l’astro chiomato diventerà un oggetto iconico nel cielo primaverile o se rimarrà una sfida tecnica riservata principalmente ai cacciatori di comete dotati di binocoli e telescopi. Gli esperti suggeriscono di prepararsi già a partire dal 13 aprile, quando l’oggetto celeste inizierà a guadagnare un’altezza sufficiente sopra l’orizzonte per essere individuato con relativa facilità, poco prima che il chiarore dell’alba prenda definitivamente il sopravvento sulla volta celeste.

La corsa verso il perielio e la sfida della visibilità

Il comportamento delle comete è intrinsecamente imprevedibile, tuttavia i dati raccolti dal database Comet Observation indicano una tendenza positiva per C/2025 R3. Il momento cruciale di questo viaggio spaziale sarà il 20 aprile, giorno in cui la cometa raggiungerà il perielio, ovvero il punto di massima vicinanza al Sole, passando a circa 76,3 milioni di km dalla nostra stella. Durante questa fase, l’intensa radiazione solare provocherà la sublimazione dei ghiacci superficiali, trasformandoli in gas luminosi e potenziando la brillantezza della chioma e della coda.

Successivamente, il 27 aprile, la cometa PanSTARRS effettuerà il suo passaggio più ravvicinato alla Terra, trovandosi a una distanza di circa 70,8 milioni di km. Sebbene in questa data la luminosità intrinseca possa toccare il suo picco, l’osservazione potrebbe risultare paradossalmente più complessa poiché l’astro si troverà immerso nel bagliore solare. Al contrario di quanto accaduto con la sfortunata cometa MAPS, la struttura della PanSTARRS sembra più solida, riducendo sensibilmente il rischio di una disgregazione prematura durante l’approccio termico.

Come individuare PanSTARRS tra le costellazioni

Per gli osservatori situati nell’emisfero settentrionale, la finestra temporale ideale per il monitoraggio inizierà a metà mese. Tra il 13 e il 15 aprile, la cometa sarà rintracciabile nei pressi del Quadrato di Pegaso, una formazione stellare facilmente riconoscibile che sorgerà sull’orizzonte Est circa un’ora prima dell’aurora. Successivamente, il moto orbitale la porterà a spostarsi verso la costellazione dei Pesci. Un fattore determinante per il successo delle osservazioni sarà l’assenza di disturbo luminoso naturale. La Luna Nuova del 17 aprile garantirà cieli estremamente bui proprio nei giorni che precedono il perielio, offrendo le condizioni ottimali per scorgere la debole scia luminosa anche senza l’ausilio di strumentazione professionale. Gli esperti raccomandano comunque l’utilizzo di un comune binocolo astronomico per apprezzare appieno i dettagli della coda, uno spettacolo che rimane una rarità nel panorama dei fenomeni celesti annuali.