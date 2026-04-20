Cade sulla scogliera di Cala Rossa: uomo soccorso e trasportato in ospedale

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di lunedì presso la suggestiva area di Cala Rossa, dove un uomo di nazionalità italiana è rimasto ferito in seguito a una caduta mentre percorreva la scogliera. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava camminando lungo uno dei tratti panoramici della zona quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio, riportando un trauma cranico. La posizione impervia del luogo ha reso immediatamente complesso l’intervento dei soccorsi, richiedendo l’attivazione di squadre specializzate. L’allarme è stato lanciato alla Centrale Operativa del 118, che ha subito compreso la necessità di un’operazione coordinata vista la difficoltà di accesso all’area interessata dall’incidente.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), affiancati dai sanitari del servizio di emergenza 118. Le squadre hanno raggiunto il ferito affrontando un percorso non agevole, caratterizzato da tratti scoscesi e difficili da percorrere in sicurezza. Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno effettuato una prima valutazione delle condizioni dell’uomo, procedendo subito con le manovre di stabilizzazione. L’intervento si è svolto con attenzione e precisione, considerando il rischio di ulteriori complicazioni dovute al trauma cranico riportato. Il coordinamento tra personale sanitario e tecnici specializzati è stato fondamentale per garantire un recupero rapido e sicuro.

Il trasferimento in ospedale

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato lungo una ripida scalinata che collega la zona della scogliera alla parte più accessibile del territorio. Il trasferimento è avvenuto con l’ausilio di attrezzature specifiche, indispensabili in contesti ambientali complessi come quello di Cala Rossa. Raggiunto il punto in cui era possibile far arrivare un’ambulanza, il paziente è stato affidato al personale del 118 per il trasporto presso l’Ospedale di Alcamo. Qui è stato preso in carico per ulteriori accertamenti e cure. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza nei percorsi naturalistici, soprattutto in aree caratterizzate da terreni irregolari e scogliere a picco sul mare.