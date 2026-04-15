Campitello Matese, individuato il corpo senza vita dell’escursionista belga disperso

Due belgi di 40 e 38 anni erano partiti per un’escursione sul Monte Miletto nel primo pomeriggio di ieri, ma avevano smarrito il sentiero dopo numerose ore di cammino

escursionista campitello matese

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga di 40 anni disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della compagna 38enne, anche lei belga, avvenuto nella notte, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza hanno individuato in un dirupo il corpo senza vita dell’uomo. I due, in vacanza a Campitello Matese, erano partiti per un’escursione sul Monte Miletto nel primo pomeriggio di ieri, ma avevano smarrito il sentiero dopo numerose ore di cammino, rimanendo impossibilitati a proseguire. Da quanto comunicato dalla ragazza, il compagno, nel cercare di ritrovare la via di rientro, è scivolato e caduto in un dirupo.

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