Campitello Matese, individuato il corpo senza vita dell’escursionista belga disperso

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga di 40 anni disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della compagna 38enne, anche lei belga, avvenuto nella notte, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza hanno individuato in un dirupo il corpo senza vita dell’uomo. I due, in vacanza a Campitello Matese, erano partiti per un’escursione sul Monte Miletto nel primo pomeriggio di ieri, ma avevano smarrito il sentiero dopo numerose ore di cammino, rimanendo impossibilitati a proseguire. Da quanto comunicato dalla ragazza, il compagno, nel cercare di ritrovare la via di rientro, è scivolato e caduto in un dirupo.