Centinaia di stenelle nel cuore del Santuario Pelagos | FOTO

Riprendono i monitoraggi della fauna marina a bordo dei traghetti della Corsica Sardinia Ferries, dopo la pausa invernale. Domenica 19 aprile, sulla rotta Bastia–Nizza–Vado Ligure, i ricercatori della Fondazione CIMA si sono imbarcati insieme a un gruppo di studenti internazionali che, a partire da giugno, entreranno a far parte del team di osservatori delle cosiddette “Navi Gialle”. Gli studenti, provenienti da università di diversi Paesi, stanno seguendo un percorso formativo presso la Fondazione CIMA dedicato alle tecniche di monitoraggio in mare. Per molti di loro si è trattata della prima esperienza in ambiente marino e della prima occasione per osservare i cetacei nel loro habitat naturale. Il viaggio inaugurale della stagione si è rivelato particolarmente ricco di avvistamenti: sono stati registrati oltre 20 gruppi di stenelle, alcuni dei quali composti da centinaia di esemplari, offrendo un importante banco di prova per le attività di osservazione e formazione sul campo.

“La maggior parte dei gruppi è stata avvistata nelle acque più vicine alla costa, durante la navigazione tra Nizza e Vado Ligure. Questo è un dato rilevante che ci conferma l’importanza di monitoraggi continui soprattutto in aree così esposte alle diverse attività umane” afferma Paola Tepsich – Ricercatrice di Fondazione CIMA. Al largo di Nizza è stata avvistata anche la prima balenottera comune della stagione. “I cetacei sono sentinelle dell’ecosistema e la loro presenza ci conferma che l’area è ricca di nutrimento per loro e quindi anche per tante altre specie“. “Grazie ai monitoraggi effettuati dal 2007, abbiamo 20 anni di dati che ci hanno permesso di ottenere informazioni più chiare sulla presenza e distribuzione di questi giganti. In primavera gli avvistamenti sono solitamente più rari, per poi intensificarsi durante la stagione estiva. Speriamo che questa sia un’annata ricca di incontri”.

“La Compagnia conferma il suo impegno per l’ambiente e il sostegno al mondo della ricerca, che si traduce in azioni concrete e nel dialogo continuo con il mondo scientifico da oltre 20 anni, e mette a disposizione le sue navi, che si trasformano in laboratori galleggianti” commenta Cristina Pizzutti – Responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries