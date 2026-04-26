Chernobyl, 40 anni di spettri: la centrale prigioniera della guerra

Oggi, 26 aprile 2026, l’Ucraina commemora il 40° anniversario del disastro di Chernobyl in un clima di estrema tensione militare. La centrale che ha segnato la storia del nucleare civile resta un sito critico, costantemente esposto ai rischi derivanti dai bombardamenti e dalle operazioni belliche russe. Nonostante i decenni trascorsi dall’esplosione del reattore numero 4, la Zona di Esclusione è tornata a essere un’area militarizzata, dove la sicurezza tecnica si intreccia con le strategie di difesa antiaerea. La comunità internazionale osserva con preoccupazione la fragilità delle strutture di contenimento, messe a dura prova dai recenti attacchi diretti e indiretti alle infrastrutture energetiche. Il personale ucraino lavora in condizioni di emergenza perenne, cercando di prevenire nuovi rilasci radioattivi in un territorio già profondamente ferito. Questa ricorrenza rappresenta una sfida urgente per la stabilità ambientale dell’intera Europa, poiché la protezione del sito richiede sforzi costanti e un’attenzione globale che non può venire meno proprio ora che il conflitto ha raggiunto livelli di allerta senza precedenti per la sicurezza nucleare, costringendo i tecnici a operare in un contesto di incertezza che minaccia l’intero continente.

L’ombra di Mosca sulla Zona di Esclusione

L’isolamento di Chernobyl non ha offerto alcuna protezione durante l’invasione russa iniziata nel 2022. La centrale fu occupata fin dalle prime ore dell’offensiva, diventando un avamposto logistico per le truppe provenienti dalla Bielorussia. L’incoscienza militare raggiunse il suo apice quando i soldati russi scavarono trincee nella Foresta Rossa, l’area più contaminata della zona, sollevando polveri radioattive e ignorando i pericoli per la salute dei propri uomini e per la tenuta del sito. Sebbene l’esercito russo si sia ritirato dopo poche settimane, la minaccia rimane concreta. Oggi, la zona di esclusione è presidiata da soldati ucraini e veicoli blindati, mentre i villaggi abbandonati, dove la natura ha preso il sopravvento tra lupi e cavalli selvaggi, sono costellati di posti di blocco. La vicinanza al confine bielorusso rende l’area una porta sempre aperta per possibili nuove incursioni, mantenendo il personale tecnico in uno stato di allerta perenne.

Scudi violati e la minaccia dei droni

La protezione del reattore numero 4, distrutto dall’esplosione di quarant’anni fa, è oggi più precaria che mai. La moderna struttura di contenimento esterna, un gioiello di ingegneria installato per isolare il vecchio sarcofago in cemento, ha subito danni significativi. Nel febbraio 2025, un attacco condotto con un drone russo ha violato la tenuta stagna della struttura metallica, aprendo una falla nei sistemi di protezione. Un rapporto pubblicato da Greenpeace evidenzia che le riparazioni effettuate non sono riuscite a ripristinare completamente l’integrità dello scudo. Esiste il rischio che il vecchio sarcofago interno, costruito in fretta nel 1986, possa crollare a causa delle vibrazioni degli impatti o di nuovi attacchi diretti, provocando una massiccia dispersione di materiale radioattivo nell’ambiente circostante.

L’emergenza energia e il rischio blackout

Un altro fronte critico riguarda la stabilità della rete elettrica, essenziale per la sicurezza termica del sito. Dall’ottobre 2024, la centrale di Chernobyl ha subito ben 4 blackout totali a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche nazionali. In assenza di corrente, i sistemi di raffreddamento del combustibile esaurito smettono di funzionare, obbligando i tecnici ad attivare d’urgenza i generatori diesel di emergenza per evitare surriscaldamenti pericolosi. La risposta ucraina a queste minacce si è concretizzata nel dispiegamento di batterie antiaeree supplementari attorno al perimetro della centrale. Tuttavia, l’uso massiccio di sistemi di guerra elettronica per deviare i droni russi introduce nuovi elementi di incertezza, poiché un errore di traiettoria potrebbe causare impatti accidentali sulle strutture sensibili. In parallelo, il monitoraggio delle piscine di stoccaggio del combustibile richiede una continuità elettrica che la strategia di Mosca mira a compromettere, forzando i tecnici a una gestione del rischio estrema.