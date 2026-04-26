L’errore fatale di Chernobyl: cosa accadde davvero 40 anni fa

Esattamente quarant’anni fa, il cielo sopra la città ucraina di Pripyat si illuminò di un bagliore sinistro, segnando l’inizio del più grave incidente nucleare della storia umana. Erano le 01:23 di notte del 26 aprile 1986 quando il reattore numero 4 della centrale di Vladimir Ilic Lenin esplose, scoperchiando il nucleo e proiettando nell’atmosfera tonnellate di materiale altamente radioattivo. Quella notte, una tragica sequenza di fatali errori di valutazione si incrociò con i gravi difetti di progettazione di una tecnologia che l’Unione Sovietica riteneva infallibile. Il rilascio improvviso di isotopi radioattivi, tra cui lo iodio-131 e il cesio-137, contaminò vaste aree dell’Europa, costringendo all’evacuazione immediata centinaia di migliaia di persone e innescando un’emergenza sanitaria e ambientale di proporzioni inimmaginabili, le cui cicatrici e i cui effetti a lungo termine sono visibili ancora oggi nei territori alienati e negli studi epidemiologici.

Il tallone d’Achille del reattore RBMK

Il cuore del disastro risiede nella specifica tipologia di reattore utilizzato a Chernobyl: il modello RBMK-1000. Questa macchina utilizzava blocchi di grafite come moderatore per rallentare i neutroni (facilitando la fissione) e acqua leggera come fluido di raffreddamento per asportare il calore. Un difetto ingegneristico intrinseco di questo progetto era il cosiddetto “coefficiente di vuoto positivo”. In termini semplici, se l’acqua di raffreddamento evaporava trasformandosi in bolle di vapore (creando dei “vuoti”), la reazione nucleare, invece di rallentare, accelerava vertiginosamente. Inoltre, le barre di controllo, progettate per bloccare la reazione in caso di emergenza inserendosi nel nucleo per assorbire i neutroni, presentavano delle punte realizzate anch’esse in grafite. Nel momento in cui venivano calate per spegnere il reattore, queste punte aumentavano paradossalmente e temporaneamente la reazione prima di riuscire a frenarla.

La sequenza letale di un test di sicurezza

L’ironia più crudele di Chernobyl risiede nel fatto che l’esplosione avvenne proprio durante un test progettato per migliorare i parametri di sicurezza dell’impianto. L’obiettivo degli ingegneri era verificare se, nell’eventualità di un blackout totale, l’inerzia delle turbine avrebbe continuato a fornire energia sufficiente alle pompe di raffreddamento per il minuto necessario all’attivazione dei generatori diesel di emergenza. Per condurre questo esperimento, gli operatori in sala di controllo disabilitarono progressivamente i sistemi di sicurezza automatici e ridussero drasticamente la potenza del reattore. A causa di un accumulo di xeno (un “veleno” nucleare che assorbe neutroni), la potenza crollò quasi a zero. Per farla risalire ed eseguire il test, gli operatori estrassero quasi tutte le barre di controllo, portando il reattore in una condizione di instabilità estrema e contravvenendo ai protocolli.

Le esplosioni e la fusione del nocciolo

Quando le valvole della turbina furono chiuse per iniziare il test, il flusso d’acqua di raffreddamento diminuì. Il nucleo iniziò a surriscaldarsi rapidamente e l’acqua si trasformò in vapore, innescando il mortale coefficiente di vuoto positivo. La potenza schizzò verso l’alto fuori da ogni controllo. Un operatore premette il pulsante AZ-5 per l’arresto d’emergenza, causando l’inserimento simultaneo delle barre di controllo. Le loro punte in grafite, entrando nel nucleo, innescarono un picco di potenza finale e devastante. La pressione all’interno dei tubi di pressione raggiunse livelli catastrofici in pochi decimi di secondo, provocando una prima, violentissima esplosione di vapore che sollevò la piastra superiore di copertura del reattore dal peso di mille tonnellate. I tubi si spezzarono, esponendo la grafite incandescente all’ossigeno dell’aria e innescando un furioso incendio. A questa seguì quasi istantaneamente una seconda esplosione che distrusse definitivamente l’edificio. Il combustibile a base di uranio cominciò a fondersi insieme al metallo e al cemento, creando un magma altamente radioattivo noto come corium, mentre i fumi dell’incendio trasportavano i pericolosi radionuclidi ad altitudini elevate, affidandoli ai venti.

L’eredità scientifica di un disastro epocale

Le conseguenze dell’incidente hanno ridefinito radicalmente i paradigmi della radioprotezione, dell’ingegneria e della progettazione nucleare mondiale. L’immediato e coraggioso sacrificio dei “liquidatori” – soldati, pompieri e minatori inviati a spegnere i fuochi, ripulire il tetto e costruire il primo sarcofago protettivo – ha permesso di mitigare gli effetti di una catastrofe che avrebbe potuto contaminare in modo ben più grave l’intero continente.

Oggi, la Zona di Esclusione di 30 km attorno alla centrale funge da macabro ma preziosissimo laboratorio a cielo aperto per studiare la biologia delle radiazioni e la resilienza degli ecosistemi in assenza dell’uomo. Nel frattempo, il Nuovo Confinamento Sicuro (NSC), la titanica cupola metallica traslata sopra il vecchio sarcofago nel 2016, garantisce che i frammenti mortali del reattore 4 rimangano fisicamente isolati.

A quarant’anni di distanza, Chernobyl rimane il monito tecnologico per eccellenza: la prova assoluta dell’importanza inderogabile di una rigorosa cultura della sicurezza, che non deve mai cedere il passo a inefficienze, arroganza o pressioni produttive.