Clima e geopolitica al centro dello scacchiere polare: la Marina Militare e la sfida strategica tra i ghiacci

L’Artico si sta rapidamente trasformando da remota frontiera ghiacciata a teatro centrale per la stabilità globale e la Marina Militare italiana osserva questa evoluzione con estrema attenzione. Durante un’audizione presso la Commissione Difesa della Camera, l’ammiraglio di Squadra navale Giuseppe Berutti Bergotto ha delineato la duplice natura di questa regione, dove i mutamenti ambientali e gli interessi geopolitici convergono in un scenario complesso. L’Italia mantiene una presenza costante attraverso missioni scientifiche, ma le dinamiche mutabili richiedono un potenziamento delle capacità navali per tutelare gli interessi nazionali. Lo scioglimento dei ghiacci sta aprendo nuove rotte commerciali e rivelando risorse che attirano l’attenzione delle potenze mondiali, rendendo l’Artico una priorità strategica. Questa regione non rappresenta più un panorama distante: la sua salute influenza direttamente il clima mediterraneo e la stabilità economica dell’intera penisola.

Geopolitica e nuove sfide marittime

L’apertura di nuovi spazi marittimi nel Grande Nord ha innescato una competizione che va ben oltre la semplice ricerca scientifica. Secondo l’ammiraglio Berutti Bergotto, l’Artico “sta diventando, e lo abbiamo visto anche nelle dichiarazioni di Trump, un terreno di scontro strategico e geopolitico“. Questa crescente tensione internazionale impone una riflessione profonda sui mezzi tecnologici a disposizione della nostra flotta per operare in ambienti estremi. Attualmente, la Marina italiana “ha capacità navali di operare lì in determinati periodi, dove c’è ghiaccio giovane, ghiaccio di un anno“, una condizione che limita l’operatività ai soli mesi estivi o a zone meno ostili. Per garantire una presenza costante e incisiva, è necessario un salto strutturale: l’ammiraglio ha infatti evidenziato che dotarsi di un rompighiaccio impiegabile per periodi più prolungati “potrebbe essere un asset per la nostra nazione“. Un simile investimento permetterebbe all’Italia di consolidare il proprio ruolo nelle dinamiche di sicurezza internazionale, in un’area dove il controllo delle rotte è diventato un tema cardine dell’agenda globale.

Il riverbero climatico e la missione scientifica

L’interesse italiano per il Polo Nord è motivato da ragioni di difesa e dalla stretta connessione tra la stabilità ambientale artica e quella del bacino del Mediterraneo. L’ammiraglio ha chiarito che “l’Artico, anche se lontano, per noi è fondamentale perché tutti quei fenomeni, anche meteorologici, che accadono in Artico poi si riverberano sul nostro paese“. Il legame tra il riscaldamento e l’aumento di eventi meteorologici estremi alle nostre latitudini rende il monitoraggio scientifico una priorità assoluta per la sicurezza civile ed economica. Da oltre un decennio, la Marina coordina sforzi di ricerca multidisciplinari attraverso la spedizione annuale High North. “Noi da più di 10 anni, ogni anno, facciamo una missione scientifica nel periodo estivo alla quale partecipano sia tecnici del nostro Istituto Idrografico, sia tecnici di tutti gli altri centri di ricerca e università“, ha spiegato Berutti Bergotto davanti alla Commissione Difesa. L’obiettivo primario resta comprendere l’evoluzione delle masse glaciali, poiché “è importante vedere come si sviluppa l’effetto climatico nell’Artico perché potrebbe essere, dal punto di vista economico, devastante“. La raccolta di dati accurati rappresenta, dunque, lo strumento principale per prevenire crisi sistemiche che potrebbero colpire l’agricoltura e le infrastrutture nazionali.