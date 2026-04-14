Clima, il riscaldamento degli oceani intensifica le precipitazioni dei cicloni tropicali: lo studio

Il rapido riscaldamento degli oceani sta rendendo le precipitazioni associate ai cicloni tropicali più intense e di maggiore durata, aumentando il rischio di inondazioni in alcune zone della regione del Nord Atlantico. Un nuovo studio condotto dall’Università di Newcastle e pubblicato sulla rivista ‘npj Climate and Atmospheric Science’, utilizzando dati satellitari, mostra che i cicloni tropicali e le loro controparti post-tropicali reagiscono in modo piuttosto diverso al riscaldamento della superficie terrestre. I risultati rivelano che durante la fase di ciclone tropicale, le condizioni più calde e umide causano un rallentamento delle tempeste e un forte aumento dell’intensità delle precipitazioni.

I cicloni tropicali sono una delle principali cause di piogge torrenziali nelle zone calde del mondo. Possono provocare precipitazioni intense che non solo contribuiscono in modo significativo al totale delle piogge stagionali, ma aumentano anche il rischio di inondazioni improvvise. Nel Nord Atlantico, queste tempeste sono particolarmente importanti durante il picco della stagione degli uragani (agosto-ottobre), con i cicloni tropicali che in alcune regioni possono produrre fino al 30-40% di tutte le precipitazioni in quel periodo.

Lo studio

Lo studio mostra che le precipitazioni dovute alle tempeste aumentano rapidamente con la temperatura, con incrementi medi di circa il 21% per ogni grado di aumento della temperatura del punto di rugiada locale, mentre l’area interessata da forti piogge si espande di circa il 12,5% per ogni grado di riscaldamento.

Allo stesso tempo, le dimensioni complessive del ciclone tendono a ridursi leggermente con il riscaldamento, sebbene questo processo si indebolisca e possa persino invertirsi, causando cicloni tropicali più grandi quando le temperature della superficie del mare sono molto elevate, in particolare nei Caraibi. In queste regioni più calde, i cicloni tropicali spesso si muovono più lentamente e durano più a lungo, producendo maggiori precipitazioni in un unico punto, soprattutto vicino al centro della tempesta, causando inondazioni dannose.

Al contrario, una volta che le tempeste entrano nella fase post-tropicale, perdendo le loro caratteristiche tropicali mentre si spostano attraverso l’Atlantico verso l’Europa, tendono a espandersi ma sono meno influenzate dalle variazioni di temperatura. Le precipitazioni si concentrano a nord-est del centro della tempesta e su un’area più ampia, spesso perché la tempesta si muove più velocemente ed è guidata da sistemi meteorologici (baroclini) diversi.

“Probabile che la tendenza continui con l’aumento del riscaldamento”

Il Dottor Haider Ali, autore principale dello studio e ricercatore senior presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Newcastle, ha dichiarato: “i risultati mostrano che il riscaldamento globale sta aumentando sia l’intensità che l’estensione delle precipitazioni causate dai cicloni tropicali, soprattutto nelle regioni calde a basse latitudini. Poiché alcune tempeste potrebbero anche muoversi più lentamente, ciò potrebbe aumentare notevolmente il rischio di inondazioni in alcune zone dell’Atlantico settentrionale. È probabile che questa tendenza continui con l’aumento del riscaldamento”.