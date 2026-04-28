Clima, monitorare e prevenire: il Veneto si protegge dall’innalzamento del mare con il progetto Corral

Proteggere litorale veneto, Laguna e Delta del Po dall’innalzamento del mare con l’innovazione e la tecnologia. Con questi obiettivi la Regione Veneto annuncia l’avvio del progetto Corral (Co-creating Regenerative and Resilient coastAl futures), iniziativa internazionale inserita nel programma Horizon Europe. Il progetto, che vede la Regione collaborare con l’Università Iuav di Venezia e altri 28 partner europei, mette a disposizione del territorio regionale risorse per circa 270.000 euro.

Questi fondi, assegnati dalla Commissione Europea, permetteranno alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di implementare sistemi di monitoraggio e soluzioni naturali per contrastare l’erosione e la risalita del cuneo salino. Le attività si concentreranno in particolare sulla Laguna Nord e sull’area del Delta del Po, identificate come siti prioritari per testare modelli di resilienza costiera capaci di rispondere alle sfide del cambiamento climatico.

“Veneto, un modello d’avanguardia”

“Il futuro delle nostre coste – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Elisa Venturini – richiede risposte concrete e immediate. Con il progetto Corral, il Veneto si conferma in prima linea nella sperimentazione di soluzioni che integrano la protezione ambientale con la sicurezza delle comunità che vivono sul litorale. Non parliamo solo di grandi opere, ma di un nuovo modello di gestione che utilizza la tecnologia per mappare i rischi e la natura stessa per difendere gli argini e le valli. La nostra costa è un patrimonio unico ma fragile”.

L’obiettivo è anche “trasformare queste sfide in un’opportunità di crescita, coinvolgendo direttamente cittadini e imprese locali. Vogliamo che il Veneto diventi un modello d’avanguardia: una costa sicura, tecnologicamente avanzata e capace di adattarsi ai cambiamenti del clima, garantendo continuità alle nostre attività produttive e al nostro ecosistema”.