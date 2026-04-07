Clima, una mappa satellitare rivela 33 laghi subglaciali sotto l’Artico canadese: perché è importante

I ricercatori hanno creato la prima mappa di una rete di laghi subglaciali nell’Artico canadese, che mostra 33 specchi d’acqua sotto i ghiacciai. Utilizzando i dati satellitari ArcticDEM sull’altezza della superficie terrestre raccolti in un decennio, un team di ricercatori, tra cui l’Università di Waterloo, ha sviluppato un metodo che ha permesso di monitorare il drenaggio e il riempimento dei laghi subglaciali attivi con un livello di dettaglio senza precedenti. Fino ad ora, gli scienziati sapevano poco di questi specchi d’acqua. La scoperta aiuta gli scienziati a comprendere meglio questa regione in rapido scioglimento, che è una delle principali cause della perdita dei ghiacciai mondiali. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista The Cryosphere.

“Ora possiamo caratterizzare ulteriormente il modo in cui l’ambiente artico sta cambiando, il che può essere un’indicazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla regione“, ha affermato il Dott. Wesley Van Wychen, professore presso la Facoltà di Scienze Ambientali di Waterloo. “Le variazioni nell’accumulo di acqua sono importanti per comprendere come potrebbe cambiare la velocità dei ghiacciai. Misurare il drenaggio e il riempimento di questi laghi e determinare con quale rapidità questo processo potrebbe avvenire è un altro modo per caratterizzare l’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente artico“.

Catalogati altri due tipi di laghi subglaciali

Oltre al classico lago subglaciale, confinato sotto un singolo ghiacciaio, i ricercatori hanno individuato e catalogato per la prima volta altri due tipi di laghi subglaciali. I laghi subglaciali terminali sono stati trovati dove due ghiacciai convergono. Hanno anche trovato laghi subglaciali parziali in prossimità di specchi d’acqua aperti.

“L’aspetto importante della creazione di questo sistema di classificazione è che la velocità di scorrimento del ghiacciaio sarà influenzata in modo diverso a seconda del tipo di lago“, ha affermato il Dott. Whyjay Zheng, professore alla National Centre University di Taiwan e primo autore dell’articolo. “Quando c’è uno specchio d’acqua sotto un ghiacciaio, quest’acqua può agire da lubrificante tra il ghiacciaio e il suo letto, consentendo al ghiacciaio di muoversi più velocemente“.

Ulteriori ricerche cercheranno di confermare la stabilità di questi laghi e di determinare dove finisce l’acqua durante gli eventi di drenaggio e se ciò abbia un impatto sul flusso dei ghiacciai.