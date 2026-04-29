Clima, un’anomalia nell’aumento globale del livello del mare è spiegata dal riscaldamento degli oceani profondi: lo studio

Gli scienziati del clima amano tenere i loro conti in ordine e bilanciati. Poiché il cambiamento climatico altera i flussi di energia in tutto il pianeta, causando a sua volta effetti come l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacci e altro ancora, monitorare attentamente questi cambiamenti è importante per una comprensione approfondita del fenomeno dell’alterazione climatica e di come si evolverà in futuro. Gli scienziati hanno scoperto che fino al 2016 il “bilancio” del livello medio globale del mare (GMSL), che tiene conto di tutti i flussi di energia che causano l’innalzamento del livello del mare, era “chiuso”, ma da allora si è creato un buco. Il bilancio non è più chiuso, almeno secondo i dati sul calore oceanico, fino a 2.000 metri di profondità. Dov’era la causa mancante dell’ultimo innalzamento del livello del mare?

Ora una nuova analisi del livello del mare negli oceani globali dal 2016 ha chiuso il bilancio del GMSL e ha rimesso in ordine i conti del livello del mare. Lo studio, pubblicato sulla rivista Earth’s Future, è importante perché dimostra che il riscaldamento degli oceani profondi non può più essere ignorato quando si considera l’innalzamento del livello del mare e la sua accelerazione.

Il ruolo crescente del calore degli oceani profondi

In particolare, i ricercatori, con l’autrice principale Anny Cazenave, scienziata emerita del Laboratorio di Studi Geofisici e Oceanografici Spaziali (LEGOS) di Tolosa, in Francia, hanno scoperto che tenendo conto dell’innalzamento del livello del mare dovuto all’espansione causata dal calore aggiunto negli oceani profondi, al di sotto dei 2.000 metri, il bilancio del GMSL è stato “quasi chiuso” dal 2016.

Il contributo delle profondità oceaniche tra il 2005 e il 2022 è stimato in 0,4 millimetri all’anno, circa il 10% dell’innalzamento del GMSL osservato in quel periodo, con un’incertezza di circa il 40%.

La profondità media dell’oceano mondiale – considerando tutti i vari oceani come un unico grande oceano – è di 3.682 metri, secondo la NOAA, ma in alcune zone è molto più profonda.

Cosa possono e cosa non possono vedere le boe Argo

A partire dalla metà degli anni 2000, una collaborazione internazionale ha mantenuto in mare una rete globale di oltre 4.000 boe Argo che galleggiano e si immergono continuamente nei primi 2.000 metri di profondità, misurando temperatura, salinità, pressione e altri parametri nella colonna d’acqua. Quando riemergono in superficie, trasmettono i dati ai satelliti e, senza alimentazione, si immergono nuovamente.

In questo modo, gli scienziati sono stati in grado di determinare l’aumento del contenuto di calore nella regione oceanica compresa tra 0 e 700 metri e successivamente nella regione superficiale tra 0 e 2.000 metri. Dal 2005, i primi 2.000 metri si sono riscaldati di circa 220 zettajoule, pari a 0,67 watt per metro quadrato di superficie terrestre, ovvero una variazione media della temperatura dell’acqua di 0,077°C, secondo i calcoli dell’autore.

Ma che dire delle profondità oceaniche, al di sotto dei 2.000 metri? Le boe Argo non arrivano a queste profondità, sebbene siano previsti progetti per boe Deep Argo in grado di raggiungere i 4.000-6.000 metri. Tuttavia, a marzo 2026, erano state installate solo poche boe Deep Argo, un numero insufficiente per ottenere un valore utile per il riscaldamento degli oceani profondi.

Colmare le lacune con la rianalisi climatica

Per ottenere misurazioni significative nonostante ciò, il gruppo di ricerca, composto da membri provenienti da Europa e Cina, ha utilizzato la “rianalisi”, una tecnica spesso impiegata nella scienza del clima che utilizza modelli numerici computerizzati per creare una registrazione completa e coerente delle variabili non misurate, basandosi su dati storici che sono stati a loro volta misurati e sono noti.

Ad esempio, la rianalisi del XX secolo (nota come 20CRv3) ha utilizzato le pressioni superficiali e i dati marini per stimare il clima dal 1836 al 2015, a partire da prima che fossero disponibili dati termometrici affidabili per molti gruppi di dati climatici.

Una valutazione precisa delle variazioni del livello globale del mare richiede numerosi input di dati, anche da fonti relativamente piccole.

Combinazione di dati satellitari, modelli e dati sui ghiacci

Il gruppo ha utilizzato i dati di altimetria satellitare di Copernicus per l’innalzamento del livello globale del mare, i dati di temperatura oceanica in situ da 0 a 2.000 metri di profondità provenienti da cinque diversi set di dati di temperatura ARGO, e la variazione della massa oceanica derivata da modelli di massa basati sui dati del programma satellitare GRACE, un database sul bilancio di massa globale dei ghiacciai. Hanno inoltre utilizzato i dati sulle variazioni globali della massa glaciale di Copernicus, il bilancio di massa delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide e l’accumulo di acqua terrestre dovuto al riempimento delle dighe (che riduce l’innalzamento del livello del mare poiché la superficie oceanica evapora, ma non tutta l’acqua ritorna) e al loro raggiungimento (il trabocco contribuisce quindi all’innalzamento del livello del mare).

Per la rianalisi dell’oceano, hanno utilizzato la ISMAR Global historicAI Reanalysis del Cnr (CIGAR), sviluppata nel 2024. Mettendo insieme tutti i dati, il gruppo di ricerca ha scoperto che l’intero innalzamento del livello del mare dal 2016 non poteva essere spiegato senza includere gli effetti del riscaldamento degli abissi. Tale riscaldamento ora rappresenta 0,4 mm/anno, circa il 10% dell’innalzamento del livello del mare.

“Il passo successivo“, scrivono, “sarà quello di determinare se il recente cambiamento degli oceani profondi sia dovuto alla variabilità climatica interna, a una risposta antropica forzata o a una combinazione di entrambe”. A tal fine, scrivono, questo approccio potrebbe essere condotto utilizzando modelli climatici accoppiati di tipo CMIP che includono l’atmosfera terrestre, l’oceano, la superficie terrestre e il ghiaccio marino.