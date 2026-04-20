Come i funghi resistenti potrebbero sopravvivere su Marte e nello spazio: lo studio

Gli scienziati sanno da tempo che i funghi sono resistenti, ma un nuovo studio suggerisce che alcuni ceppi potrebbero sopravvivere a ogni fase del lungo e ostile viaggio verso Marte. In uno studio pubblicato su Applied and Environmental Microbiology, i ricercatori hanno isolato microbi fungini dalle camere bianche della NASA – strutture utilizzate per l’assemblaggio, il collaudo e il lancio di veicoli spaziali – che erano sopravvissuti dopo la decontaminazione. Sottoposte a simulazioni delle dure condizioni di pressione, temperatura e radiazioni del viaggio spaziale e di Marte, le spore riproduttive asessuate, chiamate conidi, del fungo Aspergillus calidoustus, sono sopravvissute.

“Questo non significa che la contaminazione di Marte sia probabile, ma ci aiuta a quantificare meglio i potenziali rischi di sopravvivenza microbica”, ha affermato il microbiologo e responsabile dello studio Kasthuri Venkateswaran, Ph.D., ex ricercatore senior presso il Biotechnology and Planetary Protection Group (BPP) del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

La sfida della NASA per la protezione planetaria

Il gruppo implementa le politiche della NASA in varie missioni per evitare la contaminazione incrociata extraterrestre con i microbi terrestri e viceversa. “I microrganismi possono possedere una straordinaria resistenza agli stress ambientali”.

I ricercatori cercano da tempo di comprendere la sopravvivenza dei funghi in condizioni spaziali. Questo studio è il primo a dimostrare che gli eucarioti microbici, che possiedono un nucleo come i funghi, potrebbero persistere in ogni fase di una missione su Marte, dalla preparazione al viaggio spaziale fino all’esplorazione robotica, ha affermato Venkateswaran.

I ricercatori del BPP studiano come i microbi sopravvivono e si adattano alle difficili condizioni spaziali e come potrebbero essere rilevati e monitorati. Il loro lavoro include l’analisi di strategie per la decontaminazione degli ambienti associati ai veicoli spaziali, sebbene Venkateswaran abbia sottolineato che le tecniche germicide vengono solitamente valutate studiando batteri resistenti, non funghi. Il monitoraggio microbico è una fase critica nell’assemblaggio dei componenti e dei sottosistemi dei veicoli spaziali.

Testare la resistenza dei funghi alle condizioni marziane

Per il nuovo studio, i ricercatori hanno innanzitutto generato conidi da 27 ceppi fungini isolati dalle strutture di assemblaggio utilizzate nel programma Mars 2020, che ha portato all’atterraggio del rover Perseverance sul Pianeta Rosso. Tra questi, anche due organismi – un batterio e un fungo – noti per la loro capacità di sopravvivere ad alti livelli di radiazioni. Hanno poi sottoposto questi conidi fungini alle intense condizioni del viaggio spaziale e di Marte, tra cui basse temperature, radiazioni ultraviolette e ionizzanti, bassa pressione atmosferica ed esposizione alla regolite marziana (il materiale roccioso polveroso e friabile presente sulla superficie).

I conidi di A. calidoustus, isolati dalle camere bianche della NASA, hanno resistito a queste dure prove, e solo la combinazione di temperature estremamente basse e alte radiazioni è stata in grado di uccidere il fungo, secondo quanto scoperto dai ricercatori. “La sopravvivenza microbica non è determinata da un singolo stress ambientale, ma piuttosto da una combinazione di meccanismi di tolleranza allo stress“, ha affermato Venkateswaran.

Implicazioni per le future missioni su Marte

Lo studio identifica A. calidoustus come un forte candidato per un microbo in grado di sopravvivere alle condizioni di estrema pulizia degli ambienti associati alle sonde spaziali, di viaggiare a bordo di una navicella e di persistere sui sistemi robotici che esplorano la superficie marziana. Si basa su studi precedenti che hanno identificato batteri e funghi sulle superfici delle sonde spaziali della NASA dopo la decontaminazione.

“Nel loro insieme, queste ricerche contribuiscono a perfezionare le strategie di protezione planetaria della NASA e gli approcci di valutazione del rischio microbico per le missioni di esplorazione spaziale attuali e future”, ha affermato Venkateswaran.