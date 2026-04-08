Cometa PANSTARRS in arrivo, spettacolo a occhio nudo nel cielo di aprile

Gli appassionati di astronomia hanno dovuto incassare una recente delusione lo scorso 4 aprile, quando l’attesissima cometa radente MAPS (C/2026 A1) si è completamente disintegrata a contatto con l’atmosfera solare, svanendo nel nulla. Tuttavia, lo spazio riserva sempre nuove sorprese e l’amarezza di quell’evento può essere già archiviata. I telescopi di tutto il mondo, infatti, sono ora puntati verso un nuovo e ben più promettente obiettivo celeste, pronto a regalare un’esperienza visiva straordinaria. Si tratta della cometa PANSTARRS, formalmente catalogata come C/2025 R3, un corpo celeste di eccezionale interesse che si sta muovendo velocemente verso il centro del nostro sistema planetario. Questo affascinante vagabondo cosmico promette di trasformare il cielo stellato in un palcoscenico naturale unico, offrendo a scienziati e curiosi un’opportunità di osservazione incredibile nelle prossime settimane, con una luminosità destinata a crescere rapidamente notte dopo notte fino a diventare la vera protagonista delle nostre albe.

Un percorso sicuro tra il Sole e la Terra

A differenza della sua sfortunata compagna MAPS, la cometa PANSTARRS ha una traiettoria che le garantirà un passaggio totalmente esente da rischi. Il prossimo 19 aprile è previsto il suo avvicinamento al Sole, che avverrà a una distanza di sicurezza di 0,5 Unità Astronomiche. Una volta superata la nostra stella senza subire danni strutturali, la cometa punterà dritta verso le nostre latitudini. Esattamente una settimana dopo, il 26 aprile, PANSTARRS raggiungerà il suo punto di massimo avvicinamento alla Terra, sfiorando il nostro pianeta a circa 0,49 Unità Astronomiche. In questa fase culminante, gli astronomi prevedono che possa raggiungere una magnitudine di +2, diventando un oggetto celeste decisamente brillante e facilmente individuabile nel firmamento a occhio nudo.

Come osservare la cometa

Tecnicamente, il corpo celeste ha già superato la soglia di visibilità a occhio nudo, avendo infranto la barriera della magnitudine +6 proprio in questi giorni. All’atto pratico, però, scorgerla senza l’ausilio di strumenti richiede attualmente cieli estremamente bui, lontani dall’inquinamento luminoso delle città. Per godersi al meglio lo spettacolo nel cielo basso delle prime ore del mattino, gli esperti raccomandano caldamente l’uso di un buon binocolo. Per i più appassionati di astrofotografia, l’utilizzo di una macchina fotografica o di un telescopio farà la vera differenza: anche con esposizioni di breve durata, sarà possibile catturare dettagli mozzafiato, rivelando la caratteristica atmosfera verde che avvolge il nucleo della cometa e la sua magnifica coda.