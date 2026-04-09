Coppia di turisti bloccata nella neve a Cortina: intervento dall’elicottero del Suem 118

Oggi pomeriggio, intorno alle 17, una coppia di turisti malesi di 22 anni è stata salvata dall’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. I due giovani escursionisti, stremati dalla fatica e dal freddo, si erano persi nel tentativo di scendere dal Lago del Sorapiss verso il Passo Tre Croci. La neve fresca e il difficile terreno li avevano trattenuti a circa 2.250 metri di altitudine, creando una situazione di grande difficoltà per i malcapitati. L’elicottero del Suem 118, dopo una serie di manovre di avvicinamento, è riuscito a individuare la coppia grazie alla rapidità del tecnico di elisoccorso, che ha coordinato le operazioni di recupero. Il volo non è stato facile, a causa delle condizioni meteo in alta montagna, ma il salvataggio è stato effettuato con successo e senza incidenti.

Le difficoltà incontrate dagli escursionisti

I due giovani erano partiti per un’escursione impegnativa, ma a causa della neve alta e delle condizioni climatiche avverse, si erano trovati in difficoltà. Non riuscendo a scendere lungo il sentiero previsto, avevano perso l’orientamento e si erano ritrovati in una zona impervia sopra il Lago del Sorapiss. La fatica, unita al freddo intenso, aveva fatto sì che i due si fermassero, incapaci di proseguire. Il loro cellulare aveva ricevuto una scarsa connessione, e solo dopo un’ora di ricerca, l’elicottero è riuscito a trovarli.

Il recupero con il verricello

L’intervento è stato effettuato utilizzando il verricello, un sistema di recupero che permette di sollevare e trasportare i soccorsi in situazioni difficili come quella che si è presentata sopra Cortina. Grazie all’abilità del tecnico di elisoccorso e alla precisione dell’elicottero, i due escursionisti sono stati sollevati a bordo con un verricello lungo 20 metri. Il salvataggio si è concluso con successo in pochi minuti, evitando che la situazione potesse peggiorare.

Una volta a bordo, i due turisti sono stati trasportati in sicurezza a valle, dove sono stati affidati ai medici del Suem 118 per essere visitati e riprendersi dallo stress fisico e dalle condizioni atmosferiche difficili.

Questo salvataggio evidenzia l’importanza di una preparazione adeguata e della consapevolezza quando si affrontano escursioni in alta montagna. Le condizioni meteo possono cambiare rapidamente, e anche escursioni apparentemente semplici possono rivelarsi pericolose. È sempre fondamentale essere equipaggiati per ogni evenienza e, in caso di emergenza, avvalersi tempestivamente dei soccorsi.