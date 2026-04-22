Corso di Biologia Marina Subacquea: aperte le iscrizioni per soli 30 fortunati

Il mondo della ricerca e della formazione scientifica apre le porte a una nuova, esclusiva opportunità per gli appassionati del mare e gli studenti universitari. La NECTON Marine Research Society ha ufficialmente annunciato l’apertura delle iscrizioni per l’attesa edizione 2026 del corso di biologia marina subacquea. La notizia più rilevante riguarda l’estrema selettività dell’iniziativa, pensata per garantire un altissimo standard formativo attraverso piccoli gruppi di studio. Come dichiarato ufficialmente dall’organizzazione, “L’edizione di quest’anno prevede soltanto 10 turni settimanali a cui possono partecipare solo 3 studenti per turno, pertanto il totale dei posti disponibili sarà di 30 studenti”. Questa scelta sottolinea la volontà di offrire un’esperienza quasi individuale, permettendo ai partecipanti di essere seguiti con estrema attenzione dai ricercatori del POSEIDON Research Center e di NECTON.

Un programma didattico tra teoria avanzata e monitoraggio ambientale

Il percorso formativo, giunto alla sua seconda edizione come corso specifico e al terzo anno di collaborazione tra gli enti coinvolti, si articola in una struttura settimanale che bilancia perfettamente lezioni teoriche e attività sul campo. La didattica frontale copre pilastri fondamentali della scienza del mare, partendo dalla biologia marina generale per approfondire la conoscenza degli ambienti subacquei, dei domini e dei piani marini. Una sezione significativa è dedicata alla sistematica e all’ecologia di gruppi chiave come pesci, molluschi, crostacei, oltre alla flora composta da alghe e fanerogame marine. L’obiettivo principale è fornire una visione d’insieme delle biocenosi dei fondali marini e dei delicati equilibri che regolano gli ecosistemi mediterranei.

Attività pratica in snorkeling per la tutela della biodiversità

Una delle caratteristiche distintive di questo progetto è la scelta metodologica di operare esclusivamente in modalità snorkeling e apnea, escludendo l’uso dell’autorespiratore. Questa decisione è stata presa consapevolmente per eliminare le barriere d’accesso, consentendo la partecipazione anche a chi non possiede un brevetto subacqueo e desidera approcciarsi per la prima volta alle tecniche di rilevamento subacqueo. Le sessioni pratiche non sono semplici escursioni, ma veri e propri laboratori in mare dove gli studenti mettono in pratica tecniche di visual census, realizzazione di transetti e raccolta dati. Particolare enfasi viene posta sul monitoraggio di specie che stanno mostrando variazioni demografiche significative nel Mediterraneo, come il vermocane (Hermodice carunculata) e il riccio diadema, contrapposti alla diminuzione del riccio comune Paracentrotus lividus. Ogni organismo raccolto per l’osservazione viene trattato con il massimo rispetto e rigorosamente rimesso in libertà dopo lo studio.

Dallo Stretto di Messina a Lampedusa: i luoghi della ricerca

Il calendario del 2026 si sviluppa attraverso dieci turni che coprono l’intera stagione estiva, iniziando il 12 giugno e concludendosi il 19 agosto. La mobilità è un altro punto di forza, poiché le attività si svolgono in aree caratterizzate da un’altissima biodiversità lungo le coste siciliane e calabresi. Il cuore delle operazioni batte tra le acque dello Stretto di Messina, con sessioni a Punta Faro, Capo Rasocolmo, Scilla e Bagnara Calabra. Il programma include inoltre siti di eccezionale valore naturalistico nei pressi di Catania, tra Acitrezza e Taormina, fino a raggiungere le acque cristalline dell’isola di Lampedusa. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, è prevista un’escursione gratuita con osservazioni naturalistiche all’interno di una Riserva Naturale Orientata.

Logistica, costi e riconoscimento accademico dei crediti formativi

La partecipazione al corso richiede una quota di 460 euro, cifra che riflette un pacchetto completo studiato per agevolare gli studenti. L’importo comprende infatti non solo le lezioni e le uscite pratiche, ma anche l’alloggio in appartamenti confortevoli situati a pochi passi dalla spiaggia e dotati di ogni servizio, oltre alla fornitura dell’attrezzatura necessaria per chi non ne fosse provvisto. Per incentivare la continuità nella formazione, è previsto uno sconto del 5% per chi ha già frequentato corsi precedenti organizzati da NECTON o POSEIDON. Oltre al bagaglio di competenze tecniche, il corso offre un valore aggiunto fondamentale per il percorso universitario: al termine della settimana viene rilasciato un attestato ufficiale utile per la richiesta di CFU (Crediti Formativi Universitari) presso i propri atenei di appartenenza.

Requisiti di accesso e modalità di iscrizione per i futuri biologi

Nonostante l’alto profilo scientifico, i requisiti d’accesso sono volutamente inclusivi per favorire chiunque abbia la passione per la biologia marina. Non sono richieste conoscenze pregresse nelle tecniche di immersione, ma sono indispensabili un certificato medico di sana e robusta costituzione e, come sottolineano gli organizzatori, un minimo di spirito di adattamento per vivere appieno l’esperienza sul campo. Gli interessati a ricoprire uno dei soli trenta posti disponibili devono inviare la propria richiesta di informazioni o l’iscrizione all’indirizzo email ufficiale nectonricerche@gmail.com. Data la limitatissima disponibilità di posti per turno, si consiglia di procedere tempestivamente per assicurarsi la partecipazione a questa esclusiva edizione 2026.