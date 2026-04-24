Così la polvere lunare potrebbe smettere di essere un fastidio e rimodellare il modo in cui gli esseri umani costruiranno oltre la Terra

Mentre le agenzie spaziali e le aziende private guardano a una presenza umana stabile sulla Luna, una sfida fondamentale riguarda come costruire infrastrutture solide e durevoli senza dover trasportare ogni materiale dalla Terra. Una nuova ricerca della Rice University indica una soluzione inaspettata: trasformare uno degli ostacoli più ostinati della Luna, la sua polvere abrasiva, in una preziosa risorsa edilizia. Lo studio dimostra che il simulante della regolite lunare, un sostituto terrestre della polvere fine e abrasiva lunare, può essere utilizzato per rinforzare materiali compositi avanzati. Lo studio, pubblicato su Advanced Engineering Materials, è stato anche scelto per la copertina dell’ultimo numero della rivista.

La ricerca è stata condotta da Denizhan Yavas, professore assistente di ingegneria meccanica alla Rice University, in collaborazione con Ashraf Bastawros della Iowa State University. “Questo lavoro è nato da una domanda semplice ma fondamentale“, ha affermato Yavas. “La polvere lunare è generalmente considerata un ostacolo importante all’esplorazione a causa della sua natura abrasiva e della sua pervasività. Ci siamo chiesti se questo stesso materiale potesse invece essere utilizzato come risorsa, qualcosa in grado di migliorare le prestazioni dei materiali strutturali”.

Lo studio

I ricercatori hanno studiato come un simulante della regolite lunare potesse essere incorporato nei compositi polimerici rinforzati con fibre, una classe di materiali leggeri già ampiamente utilizzati in applicazioni aerospaziali e ingegneristiche ad alte prestazioni. Integrando il simulante come fase di rinforzo, hanno riscontrato miglioramenti misurabili in termini di resistenza, robustezza e resistenza ai danni, con incrementi prestazionali fino al 30-40%.

“I nostri risultati dimostrano che è possibile prendere un materiale intrinsecamente problematico e trasformarlo in qualcosa di strutturalmente vantaggioso“, ha affermato Yavas. “Questo cambio di prospettiva è fondamentale per costruire in modo sostenibile oltre la Terra e consentire l’esplorazione a lungo termine”.

L’idea è nata da un precedente lavoro incentrato sullo sviluppo di superfici polimeriche su scala nanometrica progettate per respingere la polvere lunare. Mentre il team lavorava per mitigare i rischi posti dal materiale, si è delineata un’opportunità più ampia. “Invece di limitarci a cercare di tenere lontana la polvere lunare, abbiamo iniziato a pensare a come utilizzarla”, ha affermato Yavas. “Questo ci ha portato all’idea di incorporarla direttamente nei sistemi compositi come rinforzo“.

Le implicazioni dello studio

Le implicazioni vanno oltre i test di laboratorio. I compositi leggeri e ad alte prestazioni rinforzati con materiale lunare potrebbero svolgere un ruolo chiave nella costruzione di habitat, barriere protettive e altre infrastrutture necessarie per una presenza umana prolungata sulla Luna.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di ridurre la dipendenza dai materiali provenienti dalla Terra, osservando che uno dei maggiori limiti nell’esplorazione spaziale è il costo e la logistica del loro trasporto. Se gli ingegneri potessero utilizzare ciò che è già disponibile sulla superficie lunare, aumenterebbe notevolmente la fattibilità di missioni più lunghe e per lo sviluppo di infrastrutture.

“La nostra visione a lungo termine è quella di progettare materiali che non siano solo ad alte prestazioni, ma anche profondamente integrati con l’ambiente in cui vengono costruiti“, ha affermato Yavas. “Per la Luna, questo significa sfruttare il più possibile la regolite lunare per creare infrastrutture resilienti e scalabili”.