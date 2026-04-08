Crisi energetica alle porte? Smart working e Dad, Salvini frena: “no alle soluzioni del Covid”

Il quadro geopolitico internazionale torna a pesare sulle scelte economiche europee. Le tensioni legate alla guerra in Iran stanno infatti alimentando nuove preoccupazioni sui mercati energetici, in particolare per quanto riguarda petrolio e gas. Il Medio Oriente resta una delle aree chiave per l’approvvigionamento globale, e ogni instabilità si riflette immediatamente sui prezzi. Gli analisti parlano di una possibile escalation capace di mettere sotto pressione le catene di fornitura, proprio mentre l’Europa cerca ancora un equilibrio dopo lo shock degli ultimi anni. In questo scenario, anche l’Italia osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole della propria dipendenza energetica dall’estero e della necessità di evitare nuove emergenze sistemiche.

Le ipotesi del governo e il ruolo del Mase

Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) starebbe valutando una serie di misure preventive per affrontare un possibile aumento dei costi energetici. A prendere posizione in modo netto è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che su Facebook ha escluso categoricamente il ritorno a misure come lo smart working e la didattica a distanza. “Crisi energetica? Non considero né lo smart working né la didattica a distanza. Ritengo che non sia nemmeno da prendere in considerazione, l’abbiamo già sperimentato con il Covid”, ha scritto il leader della Lega. Una presa di posizione chiara, che segna una distanza rispetto a quanto avvenuto durante la pandemia di COVID-19, quando tali strumenti erano stati adottati su larga scala.

Tra memoria recente e nuove sfide

Le parole di Salvini si inseriscono in un dibattito più ampio che riguarda il bilanciamento tra efficienza energetica e organizzazione del lavoro. Durante la pandemia, smart working e didattica a distanza avevano contribuito a ridurre gli spostamenti e, indirettamente, anche i consumi energetici. Tuttavia, avevano anche sollevato criticità sociali, educative e produttive. Oggi, di fronte a una possibile nuova crisi legata a fattori geopolitici come la guerra in Iran, il governo sembra orientato a evitare soluzioni già sperimentate, puntando invece su strategie alternative.