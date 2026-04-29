Dal cibo spaziale le ricette anti-invecchiamento: il progetto ‘Epifood’

“Esistono dei cibi che rallentano l’invecchiamento: lo abbiamo dimostrato negli anni con diete specifiche messe a punto per gli astronauti che passano tra i sei mesi e un anno nella stazione orbitante, ed ora abbiamo messo a punto anche le ricette per l’uso di tutti i giorni“. Lo afferma Sofia Pavanello, professoressa dell’Università di Padova, direttrice del BioAginLab dell’Università di Padova, che ha presentato oggi un menù basato sulle sostanze nutrienti e gli ingredienti che agiscono sulla salute e sui geni e che ritardano l’invecchiamento regolando i meccanismi epigenetici del DNA. Si chiama “Epifood” e nasce da una domanda scientifica specifica sviluppata all’interno del BioAgingLab dell’Università di Padova: è possibile modulare alcuni meccanismi biologici attraverso molecole naturali presenti negli alimenti?

La ricerca

Dalla domanda ha preso forma un progetto innovativo che ha visto collaborare l’Ateneo padovano e gli studenti di Smart Innovation School della città euganea, che frequentano il corso di cucina. La ricerca integra epigenetica, nutrizione, invecchiamento biologico, con l’obiettivo di tradurre la ricerca scientifica in applicazioni concrete, integrando competenze gastronomiche e scoperte di carattere scientifico.

“Epifood – spiega Pavanello – nasce per portare le più recenti conoscenze scientifiche nella realtà quotidiana. Non basta parlare di alimentazione sana, servono ingredienti selezionati sulla base delle evidenze e professionisti in grado di trasformali in piatti concreti efficaci e consapevoli”.

Gli ingredienti

Le more, i mirtilli, il caffè, il tè verde, il miso, il tofu, la soia, la cipolla, i porri, i capperi, la rucola, lo yogurt ma anche il cavolfiore, il cavolo cinese e i fiori di broccolo, sono alcuni dei prodotti selezionati per creare un menù a prova di invecchiamento.

“Abbiamo coinvolto le classi terza e quarta – racconta il professor Pierangelo Cazzin – lavorando su un menù con al centro gli ingredienti epigenetici che possono agire sull’invecchiamento cellulare. Questo progetto contribuisce alla formazione di una nuova classe di professionisti che non sono solo esecutori delle ricette ma progettisti di salute, capaci di integrare gusto, sostenibilità ed evidenze scientifiche”.