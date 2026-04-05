Dal Pacifico all’orbita terrestre: le Isole Curili viste dallo Spazio | FOTO

La bellezza della Terra vista dall’alto continua a stupire grazie al lavoro dei cosmonauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che documentano costantemente la varietà dei paesaggi terrestri. Roscosmos ha pubblicato 3 nuovi scatti di grande impatto visivo catturati direttamente dal cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov. Le immagini si concentrano sull’arcipelago delle Isole Curili, una catena di isole vulcaniche che si estende per oltre mille km tra la penisola della Kamchatka e l’isola giapponese di Hokkaido. Queste fotografie offrono una prospettiva privilegiata su una delle regioni più remote e affascinanti del pianeta, dove la natura vulcanica e il clima dinamico creano contrasti cromatici e strutturali unici. Attraverso l’obiettivo di Kud-Sverchkov, i picchi innevati e le coste frastagliate diventano parte di un mosaico che racconta la storia geologica di una Terra in continua evoluzione sotterranea e atmosferica.

Un mosaico vulcanico nel cuore del Pacifico settentrionale

Le Isole Curili rappresentano un punto di osservazione critico per geologi e climatologi a causa della loro posizione strategica lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco”. Sergey Kud-Sverchkov ha immortalato i profili vulcanici che caratterizzano questa regione. La precisione delle lenti utilizzate a bordo permette di distinguere chiaramente la morfologia dei coni vulcanici e le diverse stratificazioni del terreno, offrendo una visione d’insieme che sarebbe difficile ottenere tramite aerei convenzionali. Questo arcipelago, aspro e battuto dai venti, appare nelle foto come un frammento di terra primordiale, dove l’attività geotermica e le correnti oceaniche definiscono i confini della geografia russa.