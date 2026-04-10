Dalla Luna all’Oceano: la prova del fuoco che deciderà il futuro dell’umanità nello Spazio

La missione Artemis II sta per concludersi con un rientro atmosferico che segnerà per sempre la storia dell’esplorazione spaziale moderna, portando l’umanità ben oltre i confini raggiunti nell’era eroica del programma Apollo. Dopo il lancio avvenuto il 1° aprile (00:35 del 2 aprile in Italia), gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen si apprestano ora ad affrontare la fase più rischiosa del loro incredibile viaggio di oltre un milione di km tra le stelle. La capsula Orion colpirà gli strati alti dell’atmosfera terrestre a una velocità impressionante di circa 38.367 km/h, trasformandosi in una palla di fuoco. Al centro dell’attenzione c’è lo scudo termico, un componente vitale che deve proteggere l’abitacolo da temperature infernali che sfiorano i 2.800°C. Nonostante i problemi strutturali riscontrati durante il precedente test di Artemis I, la NASA ha confermato la totale fiducia nelle nuove procedure di sicurezza adottate per questo storico ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Il successo di questa manovra rappresenta il ponte necessario verso il prossimo sbarco umano sulla Luna, mettendo alla prova la resistenza dei materiali e il coraggio dei pionieri moderni impegnati a riscrivere i record di velocità della nostra intera specie.

Il dilemma del materiale Avcoat e le lezioni di Artemis I

Il cuore tecnologico che garantisce la sopravvivenza della capsula Orion risiede nel suo scudo termico, una struttura imponente rivestita da 186 blocchi di un materiale speciale chiamato Avcoat. Questo rivestimento, spesso poco meno di 4 cm, ha il compito fondamentale di consumarsi gradualmente durante l’attrito con l’atmosfera, dissipando il calore estremo che può raggiungere i 2.800°C, una temperatura pari a circa la metà di quella registrata sulla superficie del Sole. Tuttavia, i dati raccolti durante la missione Artemis I del 2022 hanno rivelato un comportamento imprevisto e preoccupante: invece di erodersi in modo uniforme, lo scudo ha perso interi frammenti di materiale, subendo danni molto più severi di quanto previsto dalle simulazioni iniziali.

Le indagini condotte dagli ingegneri della NASA hanno identificato la causa principale del problema in una sorta di incapacità del materiale di disperdere i gas interni. Durante il rientro, i gas che si generano all’interno dello strato protettivo a causa del calore sono rimasti intrappolati, accumulando una pressione interna tale da provocare crepe e distacchi superficiali improvvisi. Paradossalmente, il problema è stato accentuato dalle temperature leggermente inferiori alle aspettative in alcune fasi, che hanno impedito la formazione di una crosta carbonizzata uniforme, lasciando che la pressione interna facesse saltare via pezzi di scudo in oltre 100 aree diverse della struttura. Nonostante queste criticità, l’agenzia ha stabilito che la base in titanio della capsula è sufficientemente solida da resistere anche a perdite parziali del rivestimento.

La manovra “Loft”: una nuova strategia di volo

Data l’impossibilità di sostituire lo scudo termico già installato su Artemis II prima del completamento dell’indagine, la NASA ha deciso di intervenire radicalmente sul profilo di volo per mitigare i rischi. La missione precedente ha utilizzato una tecnica chiamata “skip re-entry“, che ha previsto un rimbalzo della capsula sugli strati superiori dell’atmosfera, simile al movimento di un sasso lanciato sulla superficie di un lago. Questa tecnica serviva a rendere la frenata più dolce per gli astronauti e a migliorare la precisione dell’ammaraggio, ma è stata identificata come uno dei fattori che hanno favorito l’accumulo di calore interno e la successiva frattura del materiale Avcoat.

Per il rientro di Artemis II, gli ingegneri hanno progettato una traiettoria definita “loft“, che prevede un ingresso nell’atmosfera con un angolo molto più ripido e diretto. Questa manovra riduce drasticamente il tempo totale trascorso nelle zone in cui si generano i picchi di calore più pericolosi, impedendo ai gas intrappolati nello scudo di raggiungere livelli di pressione critici. Sebbene alcuni esperti indipendenti e veterani dello Spazio abbiano espresso dubbi sulla scelta di procedere senza una riprogettazione fisica del componente, la NASA ha confermato la validità della soluzione dopo aver eseguito test rigorosi presso l’Ames Research Center, dimostrando che questo nuovo percorso di volo neutralizza le condizioni che avevano portato ai danni del 2022.

Gli 8 minuti della verità: la discesa verso il Pacifico

Il rientro vero e proprio inizierà ufficialmente a circa 120 km di quota, dando il via a 8 minuti di pura tensione emotiva e tecnica. In questa fase, Orion sarà completamente avvolta da una bolla di plasma incandescente che interromperà ogni comunicazione radio con il centro di controllo terrestre. All’interno dell’abitacolo, i 4 membri dell’equipaggio vedranno l’oscurità dello Spazio trasformarsi in un inferno di luce dorata e fiamme che danzano fuori dagli oblò, mentre la forza di gravità tornerà a farsi sentire con una potenza brutale, schiacciandoli contro i sedili con una forza di diverse volte superiore al loro peso normale.

Una volta superata la fase di massimo stress termico, a circa 8mila metri dalla superficie dell’oceano, avrà inizio la complessa sequenza automatizzata di apertura dei paracadute. Una serie di cariche pirotecniche libererà inizialmente 3 calotte di copertura, seguite da 2 paracadute stabilizzatori che avranno il compito di frenare le oscillazioni della capsula mentre viaggia ancora a centinaia di chilometri orari. Infine, a meno di 3mila metri di altitudine, 3 piccoli paracadute pilota estrarranno le tre gigantesche cupole principali. Queste calotte di tessuto, larghe oltre 35 metri ciascuna, rallenteranno la discesa fino a circa 30 km/h, garantendo un impatto controllato con le acque del Pacifico, al largo di San Diego, previsto per le 02:07 italiane di sabato 11 aprile. Ad attendere la capsula ci sarà la nave della Marina statunitense USS John P. Murtha, pronta a recuperare gli astronauti e a sancire il trionfo di una missione che apre ufficialmente le porte alla futura colonizzazione lunare.