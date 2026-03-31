Dalle congiunzioni alle Liridi: gli appuntamenti del cielo di aprile 2026

Aprile è il mese della transizione per eccellenza, una sorta di ponte tra due stagioni del cielo che si passano idealmente il testimone sopra le nostre teste. Le notti si accorciano progressivamente, ma diventano anche più miti e piacevoli da trascorrere all’aperto, favorendo l’osservazione astronomica anche per chi non è abituato alle lunghe veglie invernali. Il cielo stesso racconta questo cambiamento: le grandi costellazioni invernali iniziano lentamente a scivolare verso Ovest, mentre da oriente si affacciano le protagoniste dell’estate, portando con sé nuove stelle e nuovi punti di riferimento. In questo scenario dinamico, il mese di aprile 2026 si distingue per una combinazione particolarmente interessante di fenomeni: non solo le eleganti congiunzioni tra Luna, pianeti e ammassi stellari, ma anche il ritorno di uno degli sciami meteorici più antichi e affascinanti, le Liridi, favorite da condizioni di osservazione insolitamente buone. È un periodo che invita a osservare con continuità, notte dopo notte, per cogliere i cambiamenti graduali del cielo e riscoprire il legame tra i moti celesti e il ritmo delle stagioni terrestri.

Il Sole e il ritmo delle giornate

Nel corso del mese il Sole attraversa la costellazione dei Pesci fino al 18 aprile, quando entra nell’Ariete. Le giornate si allungano sensibilmente: dal 1° al 30 aprile la durata del giorno aumenta di quasi 80 minuti, un cambiamento percepibile anche nella vita quotidiana.

Fasi lunari e Pasqua

Aprile si apre sotto il segno della Luna piena, che si verifica il 2 aprile. Questo plenilunio non è soltanto un evento astronomico, ma ha anche un’importanza culturale e religiosa: proprio da esso dipende infatti la data della Pasqua, che nel 2026 cade il 5 aprile, secondo la tradizione che la fissa alla prima domenica successiva alla prima Luna piena dopo l’equinozio di primavera. Nel corso del mese la Luna attraversa tutte le sue fasi principali. Dopo il plenilunio iniziale, si arriva all’ultimo quarto il 10 aprile, quando il nostro satellite appare dimezzato e visibile nelle ore notturne e mattutine. Il 17 aprile si verifica la Luna nuova, momento in cui il cielo si presenta particolarmente buio e ideale per osservazioni astronomiche profonde. Infine, il 24 aprile, la Luna torna a crescere raggiungendo il primo quarto. Anche le variazioni di distanza meritano attenzione: il 7 aprile la Luna si trova all’apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, mentre il 19 aprile raggiunge il perigeo, il punto più vicino. Queste variazioni influenzano leggermente le dimensioni apparenti del nostro satellite nel cielo.

I pianeti: Venere domina, gli altri si nascondono

Il cielo planetario di aprile 2026 è dominato da una presenza brillante e inconfondibile: Venere. Il pianeta più luminoso si rende protagonista delle prime ore della sera, comparendo sull’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto e rimanendo visibile a lungo, fino a oltre due ore dopo la scomparsa del Sole. Con il passare dei giorni, questo intervallo aumenta ulteriormente, rendendo Venere un punto di riferimento ideale anche per osservatori alle prime armi. Gli altri pianeti, invece, si mostrano molto meno generosi. Mercurio rimane confinato nel cielo del mattino, sempre basso sull’orizzonte orientale e difficile da distinguere tra le luci dell’alba, nonostante raggiunga la sua massima elongazione il 3 aprile. Anche Marte si trova in condizioni simili: sorge poco prima del Sole e resta immerso nella luce crescente del giorno, rendendo l’osservazione complicata.

Giove continua a essere visibile nelle prime ore della notte, ma il tempo a disposizione per osservarlo si riduce progressivamente, poiché il pianeta tramonta sempre più presto. Verso la fine del mese diventa un oggetto basso sull’orizzonte occidentale, prossimo a scomparire. Saturno, dopo la recente congiunzione con il Sole, ricompare timidamente al mattino, ma resta per gran parte del mese praticamente inosservabile. Urano e Nettuno, infine, si trovano in condizioni sfavorevoli: troppo bassi sull’orizzonte o troppo deboli per essere individuati facilmente, anche con strumenti ottici.

Congiunzioni: incontri ravvicinati nel cielo

Il mese offre però diverse configurazioni suggestive, veri e propri incontri celesti che, anche quando difficili da osservare, rappresentano momenti di grande interesse. Il 16 aprile, nelle luci dell’alba, si verifica una notevole concentrazione di corpi celesti: la Luna, ormai ridotta a una sottilissima falce calante, sorge quasi contemporaneamente insieme a Mercurio, Marte e Saturno nella stessa regione di cielo. Anche se l’osservazione è complessa, l’evento è significativo per la geometria che mette in scena. Ben più spettacolare è la sera del 19 aprile, quando la Luna crescente si avvicina alle Pleiadi, dando vita a un incontro suggestivo nella costellazione del Toro. Poco distante brilla anche Venere, completando una configurazione di grande impatto visivo. Il 20 aprile si segnala una rara congiunzione tra Marte, Saturno e Mercurio nella costellazione della Balena, mentre il 22 aprile la Luna e Giove formano un elegante quadrilatero insieme alle stelle Castore e Polluce nei Gemelli. Il giorno successivo, infine, Venere torna protagonista incontrando nuovamente le Pleiadi nel cielo occidentale.

Costellazioni: il cielo cambia volto

Aprile segna un momento di passaggio anche per le costellazioni visibili. Nelle prime ore della sera è ancora possibile riconoscere le figure familiari dell’inverno, come Orione, il Toro e i Gemelli, ma la loro permanenza è ormai limitata. Contemporaneamente, verso oriente, iniziano a emergere le costellazioni che domineranno il cielo estivo. Tra queste spicca la Lira, facilmente riconoscibile grazie alla brillante Vega, una delle stelle più luminose del cielo. Poco più in basso si individua il Bootes, caratterizzato dalla sua forma ad aquilone e dalla presenza della luminosa Arturo. Accanto si trova la delicata Corona Boreale, mentre tra queste costellazioni si estende Ercole, celebre tra gli astrofili per la presenza dell’ammasso globulare M13.

Nel cielo zodiacale si susseguono Cancro, Leone e Vergine, mentre a notte inoltrata fanno la loro comparsa anche Bilancia e Scorpione. A nord, infine, l’Orsa Maggiore domina la scena e offre un utile riferimento per individuare la Stella Polare.

Meteore: il grande spettacolo delle Liridi

Il momento clou del mese arriva con lo sciame delle Liridi, uno dei più antichi conosciuti, associato alla cometa Thatcher. Il picco dell’attività è previsto intorno al 22 aprile, con una frequenza media di 15-20 meteore all’ora, anche se non sono rari improvvisi aumenti che possono sorprendere gli osservatori. Le meteore delle Liridi sono particolarmente veloci e spesso lasciano scie luminose persistenti. Le condizioni osservative nel 2026 sono particolarmente favorevoli: la Luna, ridotta a una sottile falce crescente, disturba poco la visione. Il periodo compreso tra il 16 e il 23 aprile rappresenta quindi una finestra ideale per dedicarsi all’osservazione, lontano dalle luci artificiali.