Dalle querce alla conquista della Luna: il sughero Amorim protegge la missione NASA Artemis II

Il legame tra la terra e lo spazio non è mai stato così profondo come nel caso del sughero Amorim, un materiale che vanta oltre dieci milioni di anni di storia e che oggi si conferma protagonista assoluto del futuro della scienza. La notizia, che giunge direttamente da Conegliano, vede la casa madre Corticeira Amorim rinnovare la sua storica collaborazione con la NASA per la missione spaziale Artemis II. Dopo il successo ottenuto con Artemis I, il sughero torna a volare più in alto che mai, integrandosi nei sistemi tecnologici più sofisticati progettati per riportare l’uomo verso l’orbita lunare. Questo straordinario materiale naturale è stato infatti selezionato per rivestire un ruolo strategico nel sistema di protezione termica della navicella Orion, dimostrando come la tradizione possa diventare la frontiera dell’innovazione tecnologica.

La tecnologia del composito P50 nelle condizioni estreme dello spazio

Nel complesso settore aerospaziale, il sughero non viene utilizzato nella sua forma grezza, ma viene trasformato in un composito ad alte prestazioni denominato P50. Questa soluzione, sviluppata grazie a un lungo percorso di ricerca da parte di Amorim Cork Solutions, è progettata specificamente per operare in condizioni estreme. Le sue proprietà uniche permettono di combinare un eccellente isolamento termico con la capacità di assorbire energia sotto stress meccanico, mantenendo una flessibilità che lo rende perfettamente compatibile con i più avanzati sistemi compositi della navicella. Durante le fasi più delicate della missione, che comprendono il lancio e il violento rientro nell’atmosfera terrestre, il sughero protegge le componenti critiche dalle temperature estreme, garantendo l’integrità strutturale del veicolo spaziale.

A spiegare nel dettaglio il funzionamento di questa barriera naturale è Eduardo Soares, Innovation Director di Amorim Cork Solutions, che illustra il processo di protezione attiva del materiale. Le sue parole chiariscono l’importanza di questa tecnologia: “Il ruolo del sughero è, in fondo, semplice ma fondamentale: proteggere sacrificando sé stesso. All’aumentare delle temperature, il materiale subisce una trasformazione controllata, formando uno strato carbonizzato che rafforza la resistenza termica e protegge le strutture sottostanti. Ciò che rende questi materiali davvero unici è la combinazione tra una materia prima naturale e leganti ad alta resistenza al fuoco, che danno origine a un sistema di protezione termica leggero e affidabile, capace di sopportare livelli estremi di esposizione al calore”.

La scienza dei materiali al centro del futuro aerospaziale

La conferma del sughero per la missione Artemis II non è casuale, ma rappresenta il risultato di rigorosi processi di validazione. In un ambiente dove la sicurezza non ammette compromessi, ogni materiale deve dimostrare la propria affidabilità attraverso performance concrete. La continuità della presenza di Amorim nelle missioni NASA sottolinea come il sughero sia diventato un elemento centrale nella progettazione ingegneristica moderna. Non si tratta più di una semplice funzione di supporto, ma di una componente essenziale per l’esecuzione di missioni che spostano i confini della conoscenza umana.

Il valore di questo contributo è stato sottolineato con vigore da António Rios de Amorim, Presidente e CEO di Corticeira Amorim, che ha evidenziato l’unione tra natura e ingegneria. Le sue dichiarazioni ufficiali confermano il prestigio di questo traguardo: “Un contributo che dimostra la sua affidabilità in alcuni degli ambienti più esigenti mai affrontati dall’ingegneria. Nel settore aerospaziale, la continuità non è mai scontata: si conquista attraverso le prestazioni. È un esempio concreto di come un materiale naturale, quando combinato con conoscenza e innovazione, possa soddisfare i più elevati standard tecnologici. Quello che stiamo osservando oggi è che la scienza dei materiali non è più una funzione di supporto, ma un elemento centrale nella progettazione e nell’esecuzione delle missioni spaziali”.

Sostenibilità e biodiversità dai montados al cosmo

Oltre alle prestazioni tecniche, il sughero porta con sé un valore intrinseco legato alla sostenibilità ambientale. Si tratta di un materiale 100% naturale, rinnovabile e riciclabile, che ha origine nei cosiddetti montados, gli ecosistemi tipici del bacino mediterraneo. In queste aree, la corteccia delle querce viene estratta periodicamente senza arrecare alcun danno agli alberi, seguendo un ciclo naturale che si ripete per decenni. Questo approccio rispettoso dell’ambiente permette ad Amorim di coniugare la tutela della natura con le esigenze della tecnologia più avanzata. Per Amorim Cork Italia, questo successo nel settore aerospaziale è anche un messaggio di eccellenza rivolto al mondo del vino, dove il sughero rimane il sigillo di garanzia per eccellenza, offrendo affidabilità, sicurezza e sostenibilità in un settore dove ogni dettaglio è fondamentale.

Il primato di Amorim Cork Italia e i risultati del 2025

La leadership del gruppo si riflette nei numeri e nella solidità di Amorim Cork Italia, che ha sede a Conegliano e che nel 2025 si è confermata azienda leader del mercato nazionale. La filiale italiana, con i suoi 75 dipendenti, ha raggiunto traguardi economici straordinari, registrando un fatturato di 74 milioni di euro. Questo successo è supportato da una visione lungimirante che ha portato al raddoppio della sede produttiva grazie a un investimento di 6,5 milioni di euro. Il Gruppo Amorim, a livello globale, detiene una posizione di dominio assoluto, coprendo il 45% del mercato mondiale dei tappi in sughero e il 28% del mercato totale delle chiusure per vino. Con 61 filiali e una presenza in 30 Paesi, l’azienda esporta la qualità del sughero in oltre 100 nazioni, facendo leva su un reparto di Ricerca & Sviluppo all’avanguardia.

Innovazione sociale ed economia circolare per il territorio

L’impegno di Amorim non si esaurisce nella fornitura di materiali tecnici, ma si estende a una profonda responsabilità sociale e ambientale. La filiale italiana è nota per le sue iniziative di work-life balance, volte a migliorare l’armonia tra la vita privata e lavorativa dei propri dipendenti. Sul fronte dell’ecologia, spicca il compimento del modello di economia circolare attraverso la linea SUBER, una collezione di arredo di design realizzata con la granina dei tappi riciclati. Questi tappi vengono raccolti dalle onlus che partecipano al progetto ETICO, creando un sistema virtuoso che unisce solidarietà e riutilizzo dei materiali. Questa sensibilità è diventata anche un fatto culturale, celebrato attraverso mostre come SUG_HERO – Metaforme e Il passo del viandante, dedicate rispettivamente alle infinite trasformazioni del sughero e al legame indissolubile con il territorio trevigiano.