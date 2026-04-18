Disastro ambientale nel Golfo del Messico: 900 km di coste contaminate

La crisi ambientale che ha colpito il Golfo del Messico a partire dallo scorso febbraio entra in una nuova fase critica dopo il riconoscimento ufficiale delle responsabilità da parte di Petróleos Mexicanos (PEMEX). Quaranta organizzazioni ambientaliste hanno unito le forze per esigere dall’azienda statale messicana la massima trasparenza riguardo alla reale entità dello sversamento di idrocarburi che ha pesantemente contaminato oltre 900 km di litorale. Nonostante il governo abbia confermato che l’origine del disastro sia riconducibile a un’avaria presso il complesso offshore di Abkatún Cantarell, i dati tecnici sul volume totale di petrolio greggio disperso rimangono ancora avvolti nel mistero, rendendo difficile una stima precisa dei danni. Le associazioni sottolineano che senza queste informazioni fondamentali risulta impossibile pianificare un restauro integrale delle aree colpite, che comprendono ecosistemi fragili e siti di nidificazione protetti lungo le coste degli stati di Tabasco, Veracruz e Tamaulipas, dove la popolazione locale attende risposte concrete e azioni riparatrici che vadano oltre i semplici sussidi economici temporanei.

Dalle negazioni alla rimozione dei vertici

L’ammissione di colpa è arrivata al termine di un’indagine interdisciplinare sollecitata direttamente dalla presidenza di Claudia Sheinbaum, dopo settimane in cui le autorità federali avevano attribuito la colpa a imbarcazioni private o a fenomeni naturali. Il direttore di PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, ha infine confermato l’esistenza di una falla in un oleodotto, rilevata l’8 febbraio e riparata solo 10 giorni più tardi. Si tratta di un incidente inizialmente negato dai settori operativi dell’azienda, una condotta che ha portato alla rimozione immediata di 3 alti funzionari responsabili della sicurezza e della gestione delle emergenze marine. Le organizzazioni ambientaliste, tra cui il Centro Mexicano de Derecho Ambiental, giudicano tuttavia insufficienti questi provvedimenti disciplinari, evidenziando come il licenziamento dei singoli non risolva l’obbligo istituzionale di assumersi le conseguenze dello sversamento.

Un piano di restauro per il futuro del Golfo

Le conseguenze ecologiche pesano enormemente sulle comunità di pescatori e sugli operatori turistici, i quali denunciano una perdita di reddito che i sussidi statali non riescono a compensare. Le associazioni pretendono ora chiarezza sui costi delle operazioni di pulizia e l’attuazione di un piano di restauro che consideri l’intero impatto sugli ecosistemi marini. Mentre le autorità hanno annunciato la creazione di un Osservatorio del Golfo del Messico per migliorare i sistemi di allerta, l’Agenzia per la Sicurezza, Energia e Ambiente ha presentato una denuncia contro ignoti per accertare ogni aspetto legale della vicenda. La priorità resta la protezione delle aree naturali e delle barriere coralline, il cui monitoraggio costante sarà determinante per valutare gli effetti a lungo termine di questa catastrofe ambientale.