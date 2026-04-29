Domanda mondiale di petrolio in crescita: l’Opec rilascia i dati annuali

L’Opec ha recentemente pubblicato il suo bollettino statistico annuale, rivelando che la domanda globale di petrolio è aumentata di 1,30 milioni di barili al giorno su base annua, raggiungendo una media di 105,15 milioni di barili al giorno nel 2025. Un dato che segnala una ripresa continua della domanda mondiale di petrolio e che indica come il settore stia continuando a rispondere alle esigenze energetiche in espansione in diverse aree del pianeta. Tuttavia, la crescita della domanda non è uniforme e si concentra principalmente in alcune regioni chiave.

Aumento della domanda di petrolio in Asia e nelle economie emergenti

Il rapporto Opec evidenzia come la domanda di petrolio sia cresciuta significativamente in molte aree, con i maggiori incrementi registrati in Asia non Ocse, Cina, Africa, America Latina, India e Medio Oriente. Il segretario generale dell’Opec, Haitham Al Ghai, ha sottolineato l’importanza di questi sviluppi, affermando: “la domanda di petrolio è aumentata su base annua in quasi tutte le regioni”. Il mercato asiatico, in particolare, ha registrato un aumento della domanda che riflette la forte crescita economica in questi Paesi, i quali stanno rapidamente aumentando il loro fabbisogno energetico per sostenere il proprio sviluppo industriale e il miglioramento delle condizioni di vita.

Nonostante questo scenario positivo per la domanda globale, l’aumento nella produzione di petrolio è stato ancora più marcato rispetto alla domanda, con una crescita di 2,24 milioni di barili al giorno, portando la produzione globale a una media di 74,85 milioni di barili al giorno nel 2025.

La produzione di petrolio nel 2025: il ruolo centrale dell’Opec

Nel contesto globale della produzione di petrolio, i Paesi membri dell’Opec hanno contribuito significativamente a soddisfare la crescente domanda mondiale. La produzione dei Paesi Opec è aumentata di 1,22 milioni di barili al giorno, con un dato che testimonia la capacità del cartello di espandere la propria offerta per sostenere l’equilibrio dei mercati globali. D’altro canto, la produzione dei Paesi non-Opec partecipanti alla dichiarazione di cooperazione (Doc) è aumentata di 0,12 milioni di barili al giorno, mentre quella dei Paesi non-Doc ha registrato un incremento di 0,90 milioni di barili al giorno.

Anche la produzione di petrolio dai membri dell’Opec è stata una delle principali forze trainanti nel sostenere le esportazioni. Lo scorso anno, infatti, i Paesi Opec hanno esportato una media di 19,85 milioni di barili al giorno di petrolio greggio, con un incremento di 0,85 milioni di barili al giorno rispetto al 2024. La maggior parte di queste esportazioni è stata destinata all’Asia, che ha ricevuto 14,79 milioni di barili al giorno.

Esportazioni di prodotti petroliferi: un trend in crescita

Le esportazioni di prodotti petroliferi da parte dei Paesi membri dell’Opec sono aumentate anch’esse, registrando una media di 5,31 milioni di barili al giorno nel 2025, con un incremento di 0,24 milioni di barili al giorno rispetto al 2024. Questo dato riflette l’espansione delle capacità di raffinazione e una crescente domanda globale di prodotti derivati dal petrolio.

Il settore della raffinazione globale ha visto un leggero aumento nel 2025, con un incremento di 0,05 milioni di barili al giorno nella capacità di raffinazione, che ha raggiunto quota 103,66 milioni di barili al giorno. L’area non-Ocse, in particolare, ha registrato un significativo aumento della capacità di raffinazione, con Paesi come India, Cina e Medio Oriente che hanno ampliato notevolmente le proprie capacità per rispondere alla crescente domanda di combustibili raffinati.

In termini di lavorazione del petrolio, le raffinerie globali hanno aumentato la loro attività di 1,17 milioni di barili al giorno, arrivando a una capacità complessiva di 86,89 milioni di barili al giorno nel 2025. Questo incremento è stato supportato da tassi di utilizzo più elevati nelle Americhe (in particolare nell’area Ocse) e nelle regioni non-Ocse.

Il futuro del settore petrolifero: sostenibilità e sicurezza energetica

Haitham Al Ghai, nel suo intervento, ha espressamente dichiarato che l’auspicio dell’Opec è che il rapporto annuale “infonda fiducia nei potenziali investitori, riguardo al brillante futuro dell’industria petrolifera”. L’Opec spera che queste informazioni possano anche illuminare le decisioni politiche legate alla sicurezza energetica, alla sostenibilità e alle future traiettorie energetiche del settore. “Il nostro settore è complesso, spesso influenzato da una vasta gamma di sviluppi, e si evolve a un ritmo vertiginoso, spesso di minuto in minuto”, ha aggiunto Al Ghai.

Un settore in evoluzione e sempre più globale

Il rapporto Opec del 2025 mostra un settore petrolifero che continua a crescere e a evolversi, sostenuto dall’aumento della domanda in Asia, Africa e altre economie emergenti. La produzione, sebbene in aumento, non ha seguito completamente la stessa velocità della domanda, e la capacità di raffinazione è stata ampliata per rispondere a una crescente esigenza di prodotti raffinati. Tuttavia, la continua espansione della produzione e delle esportazioni, unita all’incremento delle capacità di raffinazione, suggerisce che il settore è ben posizionato per affrontare le sfide future, in un contesto globale che richiede attenzione a questioni come la sicurezza energetica e la sostenibilità.

L’Opec, nel suo rapporto, si propone di fornire trasparenza ai mercati e di orientare le politiche future verso un futuro energetico più equilibrato e sostenibile.