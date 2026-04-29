Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OPEC: le possibili conseguenze sui mercati petroliferi e sulle alleanze geopolitiche

Gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali produttori di petrolio nel mondo, hanno recentemente annunciato la loro intenzione di uscire sia dall’OPEC che dall’OPEC+, provocando una reazione a catena che potrebbe influire significativamente sui mercati petroliferi e sulle dinamiche geopolitiche. Questo abbandono arriva in un momento critico, con l’attuale crisi energetica e le difficoltà nei flussi energetici dovute alla guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Secondo una nota di HSBC, sebbene l’immediato impatto sul mercato del petrolio possa essere limitato, l’uscita degli Emirati Arabi Uniti rappresenta un cambiamento fondamentale per l’intero equilibrio delle alleanze produttive.

Le implicazioni immediate per il mercato petrolifero

Secondo HSBC, l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dall’OPEC+ non avrà un impatto immediato rilevante sui mercati petroliferi, in quanto le esportazioni dal Golfo Persico restano attualmente limitate dalle interruzioni nel passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, che è chiuso dal febbraio 2026. Sebbene l’oleodotto di ADNOC, che consente alle esportazioni di bypassare lo Stretto di Hormuz, abbia una capacità operativa di circa 1,8 milioni di barili al giorno e stia probabilmente funzionando a pieno regime, la situazione geopolitica resta incerta. La banca ha sottolineato che, finché l’accesso attraverso Hormuz rimarrà ristretto, qualsiasi aumento della produzione da parte degli Emirati Arabi Uniti sarà limitato.

Tuttavia, quando il blocco dello Stretto verrà revocato, gli Emirati Arabi Uniti non saranno più vincolati dalle quote di produzione dell’OPEC+, il che consentirà loro di incrementare gradualmente la produzione di petrolio. HSBC prevede che la produzione degli Emirati Arabi Uniti possa crescere fino a oltre 4,5 milioni di barili al giorno, rispetto ai circa 3,4 milioni di barili al giorno previsti dal loro attuale impegno all’interno dell’OPEC+.

Le strategie di ADNOC e l’impatto a lungo termine

Nonostante le difficoltà a breve termine, la strategia a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, attraverso la compagnia statale ADNOC, prevede un incremento graduale della produzione. HSBC stima che questo aumento sarà portato avanti in un arco di 12-18 mesi, allineato con l’intenzione dichiarata di ADNOC di aumentare la produzione in base alla domanda e alle condizioni di mercato. In tal modo, l’aumento della produzione non solo contribuirà a reintegrare le scorte globali di petrolio, recentemente ridotte, ma potrebbe anche cambiare gli equilibri sul mercato globale.

Questo, secondo HSBC, rischia di minare la coesione dell’OPEC+ nel lungo periodo. L’uscita di un membro così influente come gli Emirati Arabi Uniti potrebbe indebolire la capacità dell’alleanza di gestire efficacemente la produzione e i prezzi del petrolio, poiché il gruppo perderà uno dei suoi principali attori strategici. Con l’incremento della capacità produttiva degli Emirati Arabi Uniti e il programma di investimento da 150 miliardi di dollari previsto fino al 2030, gli Emirati puntano a monetizzare le proprie riserve petrolifere con minori vincoli produttivi. HSBC ha concluso che la “perdita della partecipazione degli EAU potrebbe anche aumentare il rischio di inadempienze da parte dei membri rimanenti”.

Le ripercussioni geopolitiche della frattura con l’OPEC

Il passo decisivo degli Emirati Arabi Uniti ha anche implicazioni geopolitiche molto profonde. Secondo l’economista Kenneth Rogoff, intervistato dalla Repubblica, l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC è un passo carico di conseguenze geopolitiche enormi, che vanno oltre i semplici movimenti dei prezzi del petrolio. Rogoff esprime dubbi sulla visione ottimistica secondo cui l’uscita potrebbe favorire gli Stati Uniti, suggerendo che le alleanze politiche e gli interessi economici vanno oltre le dinamiche semplicistiche di mercato.

In particolare, Rogoff evidenzia come l’uscita degli Emirati Arabi Uniti potrebbe essere in parte motivata da un crescente malcontento verso l’Arabia Saudita, che detiene un potere predominante all’interno dell’OPEC. Le difficoltà degli Emirati Arabi Uniti sono state amplificate da gravi danni alle infrastrutture interne, nonché dal regime delle quote di produzione imposto dall’OPEC, che limitava la loro capacità di esportare più petrolio e finanziare progetti industriali cruciali per il paese.

Il vero motivo di tensione, però, potrebbe risiedere anche in questioni più interne e strategiche, come la competizione per le risorse petrolifere in Yemen. Rogoff afferma che lo Yemen, nonostante il suo stato di frammentazione politica, rimane ricchissimo di petrolio.

Le prospettive future e le sfide per il mercato petrolifero

Le difficoltà nei mercati petroliferi sono destinate a intensificarsi se le fratture tra gli Emirati Arabi Uniti e l’OPEC diventeranno irreversibili. Sebbene i mercati siano sostenuti da ingenti investimenti in intelligenza artificiale e altre tecnologie, la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz, con la minaccia di nuovi conflitti regionali, rende la situazione instabile.

L’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dall’OPEC+ segnala un cambiamento cruciale nelle dinamiche del mercato globale del petrolio e nella geopolitica del Medio Oriente. Le conseguenze di questa decisione potrebbero essere percepite non solo nei mercati energetici, ma anche nei giochi di potere internazionali. L’evoluzione della situazione dipenderà da come gli Emirati Arabi Uniti gestiranno la propria politica energetica e da come gli altri membri dell’OPEC+ reagiranno a questa rottura, in un momento di instabilità crescente nel Golfo Persico.