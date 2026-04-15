Domus e Politecnico di Milano: il 22 aprile la lecture di Ma Yansong

Dopo il grande riscontro di pubblico registrato negli ultimi due anni con Norman Foster e Bjarke Ingels, Domus e Politecnico di Milano rinnovano l’alleanza durante la Milano Design Week annunciando il terzo appuntamento esclusivo dedicato a studenti, addetti ai lavori e appassionati di architettura e design. Mercoledì 22 aprile, alle ore 17.00, nell’Aula Magna Giampiero Pesenti dell’ateneo milanese il Guest Editor di Domus 2026, l’architetto cinese e fondatore dello Studio MAD Architects Ma Yansong terrà, per la prima volta a Milano, la lecture “Architecture is not architecture”, dialogando poi con Walter Mariotti, Direttore Editoriale di Domus, sull’attrattività dell’architettura e sulla sua centralità nella professione culturale.

A dare il benvenuto al pubblico, i saluti istituzionali del Cav. Lav. Giovanna Mazzocchi, Presidente di Editoriale Domus, e di Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico di Milano. L’appuntamento, che si svolgerà in lingua inglese, è come sempre aperto al pubblico previa iscrizione gratuita e fino a esaurimento posti. Quella tra Domus e il Politecnico di Milano è una sinergia orientata alla valorizzazione e crescita culturale, come entrambe le realtà confermano.

Le dichiarazioni

“La Milano Design Week deve essere un momento privilegiato di incontro e ispirazione culturale e Domus è felice di continuare a valorizzarla insieme al Politecnico di Milano. Ma Yansong, nostro guest editor in carica, è una figura tra le più innovative dell’architettura contemporanea e l’incontro del 22 aprile sarà, per la prima volta a Milano, un’occasione straordinaria per ascoltare dal vivo la sua visione poetica e sperimentale dello spazio e della città. Questo appuntamento ribadisce la forza di quel confronto culturale fatto di idee, ricerca e immaginazione che Domus promuove da quasi un secolo” spiega Walter Mariotti.

“Il Politecnico di Milano riconosce nel rapporto con le riviste di architettura di livello internazionale un momento privilegiato di confronto tra progetto, cultura e società. La collaborazione con Domus si inserisce in una visione condivisa che considera l’architettura non solo come disciplina tecnica, ma come pratica culturale capace di interrogare il presente e immaginare il futuro. La lecture di Ma Yansong rappresenta un’occasione di grande valore formativo e simbolico per la nostra comunità accademica e per la città: un invito a riflettere sul senso profondo dell’architettura e sul suo rapporto con la natura, la storia e le trasformazioni globali contemporanee”, commenta Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico di Milano.