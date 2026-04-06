Dramma a Pasquetta: 18enne muore improvvisamente durante un barbecue in famiglia

Doveva essere una giornata di spensieratezza e condivisione, una classica Pasquetta trascorsa in famiglia tra sorrisi e preparativi per il pranzo all’aperto. Invece, nel giro di pochi istanti, tutto si è trasformato in un incubo. Un ragazzo di appena 18 anni è morto improvvisamente mentre si trovava a casa della zia, nei pressi della piazza centrale di Casapulla. Il giovane stava aspettando insieme ai parenti che il barbecue fosse pronto quando, senza alcun segnale evidente, si è accasciato al suolo. La scena ha gettato nello shock più totale i familiari presenti, che hanno assistito impotenti al dramma.

I soccorsi e il dolore dei familiari

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 nel tentativo disperato di salvargli la vita. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché il ragazzo, secondo le prime informazioni, non avrebbe manifestato problemi di salute evidenti. Una tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia, ma l’intera comunità locale.

Indagini in corso e autopsia disposta

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi più probabile sembrerebbe quella di una morte naturale, forse legata a un malore improvviso. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, la magistratura ha disposto l’autopsia sulla salma, che verrà effettuata presso l’istituto di medicina legale di Caserta. Solo gli esami medico-legali potranno stabilire con precisione le cause del decesso e dare risposte ai familiari, distrutti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.