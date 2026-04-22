Ecosia raggiunge lo storico traguardo di 250 milioni di alberi piantati nel mondo

In occasione dell’Earth Day 2026, la tech company Ecosia ha annunciato il raggiungimento di un obiettivo senza precedenti, superando la soglia dei 250 milioni di alberi piantati a livello globale. Il motore di ricerca, che destina il 100% dei propri profitti all’azione per il clima, si conferma così come il più grande piantatore di alberi nativi al mondo. Per celebrare questo momento significativo, il fondatore Christian Kroll, insieme al Ministro federale tedesco per l’Ambiente, l’Azione per il Clima, la Protezione della Natura e la Sicurezza Nucleare, Carsten Schneider, ha piantato un albero simbolico di fronte al Reichstag di Berlino, sede del quartier generale dell’azienda.

Un movimento globale radicato nell’azione diretta sul territorio

Dalla sua fondazione nel 2009, Ecosia ha costruito la più vasta rete mondiale di organizzazioni locali dedite alla riforestazione, collaborando con 125 realtà e oltre 200.000 piantatori di alberi in tutto il pianeta. Questa struttura capillare ha permesso alla società tecnologica di focalizzarsi, insieme a esperti locali, sulla messa a dimora di ben 1.600 specie di alberi nativi, di cui 144 figurano attualmente nelle liste delle specie vulnerabili o a rischio estinzione. Tali sforzi stanno garantendo il recupero degli hotspot di biodiversità e il ripristino di ecosistemi vitali per le comunità locali e le generazioni future. Christian Kroll ha sottolineato l’importanza del sostegno collettivo dichiarando che “Tutti i nostri successi sono derivati da questo potente movimento sul campo” e aggiungendo che “Da un solo clic nel 2009 ai 250 milioni di alberi di oggi, la nostra comunità globale ha potenziato al massimo la nostra azione per il clima”.

La realtà degli investimenti climatici oltre il profitto economico

Far crescere foreste rigogliose è un impegno a lungo termine che va ben oltre la semplice semina. Mentre alcuni progetti di Ecosia garantiscono entrate future per le comunità attraverso la produzione di frutta, noci o l’incremento dei raccolti, altri interventi di riforestazione offrono ritorni economici per i finanziatori. Tuttavia, la sfida principale risiede nel fatto che molti dei progetti di ripristino più urgenti non offrono un ritorno finanziario immediato o scontato. Gran parte della deforestazione attuale è proprio il risultato di una visione economica che attribuisce scarso valore agli alberi. Molti interventi su terreni degradati o in aree ad alta biodiversità vengono ignorati dalla finanza tradizionale poiché non considerati redditizi. In questo scenario, l’intervento di Ecosia risulta fondamentale per sostenere ecosistemi che altrimenti rimarrebbero privi di fondi, operando senza motivazioni legate al greenwashing o alla semplice compensazione delle emissioni. Ad oggi, l’azienda ha investito oltre 100 milioni di euro nell’azione climatica, includendo un milione di euro destinato a progetti di energia rinnovabile.

Una purpose company con il pianeta come unico azionista

La struttura societaria di Ecosia è stata blindata nel 2018, quando le azioni sono state cedute alla Purpose Foundation per garantire che l’azienda non possa mai essere venduta e che nessuno, compreso il fondatore, possa trarne profitto o ricevere dividendi. Con l’obiettivo unico di beneficiare il pianeta, la società dispone di un Tree Team dedicato, composto da esperti di silvicoltura, conservazione della natura, scienziati sociali ed economisti. Ecosia vanta inoltre l’unica figura al mondo di Chief Tree Planting Officer (CTPO), ricoperta da Pieter van Midwoud. Quest’ultimo ha spiegato l’approccio metodologico del gruppo affermando che “Ci prendiamo cura dei nostri alberi a lungo termine, non solo per qualche bella foto di giovani piantine” e precisando che “Abbiamo sviluppato un vigoroso programma di monitoraggio per analizzare se i progetti che abbiamo avviato possano beneficiare di ulteriore supporto. Ecosia, in quanto ‘purpose company’, è nella posizione migliore per farlo a lungo termine e speriamo di far crescere altri milioni di alberi”.

Verso il restauro olistico del paesaggio e il miliardo di alberi

Il futuro del motore di ricerca punta ora verso una strategia ancora più ampia, orientata al restauro del paesaggio. L’azienda non si limiterà più a valutare i progetti in base a fattori come l’approvvigionamento idrico o la sostenibilità finanziaria, ma assumerà un ruolo attivo nell’influenzare positivamente queste variabili. Attraverso nuove collaborazioni con organizzazioni leader nel settore come Commonland, il team di esperti utilizzerà le proprie competenze nei sistemi di agroforestazione per rafforzare i territori, partendo dalle necessità reali delle comunità locali. In merito a questa evoluzione, Pieter van Midwoud ha dichiarato che “Sappiamo che collaborare insieme alla comunità locale è l’unico modo per gestire un progetto di restauro di successo a lungo termine, quindi il combinare la piantagione di alberi con interventi complementari che permettano agli agricoltori e alla natura di avere un impatto maggiore sarà ulteriormente rafforzato”.