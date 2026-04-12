Emergenza incendi nel Messinese: fiamme spinte dallo scirocco, disagi anche sull’A20 | FOTO e VIDEO

Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati senza sosta per fronteggiare una vasta emergenza incendi che sta interessando gran parte del territorio provinciale. Le violente raffiche di vento di scirocco stanno alimentando e rendendo imprevedibile l’avanzata delle fiamme, complicando notevolmente le operazioni di contenimento. La situazione più delicata si registra nel villaggio Salice, dove il fronte del fuoco si è rapidamente esteso, coinvolgendo diverse contrade.

Le squadre operative sono costrette a intervenire contemporaneamente su più fronti, mettendo a dura prova uomini e mezzi disponibili. L’intero dispositivo di soccorso è stato potenziato per far fronte all’emergenza in continua evoluzione.

Fiamme vicino alle abitazioni: paura nelle contrade

Il fuoco ha interessato in maniera significativa le aree di Contrada Forte dei Centri, Contrada Marchetta e Contrada Mirto, dove le fiamme sono arrivate a lambire diverse abitazioni, generando momenti di forte preoccupazione tra i residenti. Le squadre del Distaccamento Nord e del Distaccamento di Antillo sono attualmente impegnate sul posto per cercare di contenere l’avanzata del fuoco e mettere in sicurezza le zone abitate. In alcuni casi si è reso necessario un intervento tempestivo per evitare che gli incendi raggiungessero le strutture, con operazioni rese ancora più difficili dalla presenza di vento intenso e dalla vegetazione secca. La priorità resta la tutela delle persone e delle abitazioni, mentre si lavora senza sosta per circoscrivere i roghi. Il coordinamento tra le varie squadre risulta fondamentale in uno scenario così complesso e dinamico.

Interventi su tutto il territorio provinciale

L’emergenza non riguarda soltanto l’area di Salice, ma si estende a numerosi altri comuni della provincia. Anche i distaccamenti di Milazzo, Patti e Sant’Agata di Militello sono attivamente impegnati nei rispettivi territori per domare incendi di vegetazione che si stanno sviluppando in più punti. Ogni squadra opera con mezzi specifici per affrontare le diverse tipologie di intervento: dalle Auto Pompa Serbatoio per lo spegnimento diretto, ai moduli antincendio boschivo per le zone più impervie, fino alle Auto Botte Pompa per garantire un costante rifornimento idrico. La gestione simultanea di più incendi richiede un’organizzazione capillare e una continua comunicazione con la sala operativa, che coordina gli interventi in tempo reale. Le condizioni meteo avverse continuano però a rappresentare un ostacolo significativo.

Disagi sull’autostrada A20: fumo invade la galleria

Particolarmente critica la situazione registrata lungo l’autostrada A20 in direzione Palermo, dove un vasto incendio sviluppatosi a bordo carreggiata ha richiesto l’intervento della squadra del Distaccamento di Moio Alcantara. Il denso fumo prodotto dal rogo ha invaso la galleria Telegrafo, creando gravi disagi alla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. La visibilità all’interno del tunnel è stata drasticamente ridotta, rendendo necessario un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi. Le operazioni si sono concentrate sia sullo spegnimento delle fiamme sia sulla messa in sicurezza del tratto autostradale, con possibili rallentamenti e deviazioni del traffico. Anche in questo caso, il vento ha contribuito alla diffusione del fumo, complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso e proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.